綠委拋「台灣台北101」！蔣萬安神反酸一句

▲台北市長蔣萬安針對「台灣台北101」的說法，酸回一句反擊。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，意外引爆一場「改名政治學」，繼行政院長與綠營人士拋出「台灣101」說法後，民進黨立委許智傑29日再加碼提案，建議比照「中華民國台灣」的用法，乾脆稱作「台灣台北101」，並點名詢問台北市長蔣萬安的看法。對此，蔣萬安酸回一句反擊。

蔣萬安今（30）日上午出席「115年度市長與里長有約」活動時，被問及「台灣台北101」的說法，他則笑說：「台北本來就在台灣，不然在哪裡？」話鋒一轉，蔣萬安直言，民進黨對名稱問題總是充滿想法，但若能把同樣的心力放在民生議題、老百姓的生活上更好，暗酸意味十足。

至於近期多份民調顯示，蔣萬安在台北市長的支持度上，大幅領先民進黨潛在人選王世堅，是否意味著「最大敵人是自己」？蔣萬安則低調回應表示，距離選舉仍有一段時間，現階段最重要的是，持續推動市政建設、替市民爭取福利，他也會勤走基層，傾聽地方的聲音，像今天也到地方和里長座談，互相交換意見。

