綠委拋「轉大人ETF」構想 政府、家長為孩童賺第一桶金

面對台灣生育率持續下探，民進黨立委郭國文今天(24日)提出「轉大人ETF」構想，在孩童出生後，由政府與家長各自出資進行長期投資，就可以讓孩子在成年時獲得「第一桶金」。國發會官員認為引入資本市場的力量支撐孩子的未來是重要方向，政府會依據政策角度與財政資源考量及研議。

台灣今年前11個月出生人數僅9萬8,785人，創下新低。民進黨立委郭國文24日偕同產學專家共同召開記者會，認為台灣應投入更多預算改善少子化。

郭國文以美國「川普帳戶」為例，由政府存入1,000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5,000美元，當孩子年滿18歲，便可自己掌控帳戶中的資金，作為教育、購屋或創業之用；而他所提出的「轉大人ETF」，則是依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，只要在孩童出生時進行長期投資，孩子在成年時就可獲得一筆資金。郭國文：『(原音)我們試著拋磚引玉，依照過去股票市場殖利率10%換算方式，以家長跟政府相對提撥金額(新台幣)1,200元，提撥1到10歲，到18歲之後請領，大概有人生第一桶金，大概100萬元。』

在執行方面，郭國文認為目前我國有針對中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，只要把該帳戶擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的「轉大人ETF」。他表示，相關細節都還可以討論、調整，因此希望由行政院提出更完整的版本，來落實此想法。

國發會社會發展處副處長賴韻琳肯定這是很好的構思，並表示引入資本市場的力量支撐孩子的未來是重要方向，接下來會由跨部會就政策及財政資源進行研議。賴韻林：『(原音)這個好意，到底如何對全國兒童，包括從整體政策角度、綜合考量政府照顧兒童措施、財政資源等各方面周延研議，就配合行政院政策決定來辦理。』

賴韻林強調，政府積極應對少子女化問題，「少子女化對策計畫2.0」將於明年展開，包含向前延伸至結婚孕期補貼，以及向後的育兒津貼、托育補助、兒童保健服務，以及延長社宅使用年限至12年，政府會不斷精進措施，最終目的就是希望兒童能獲得更好的照顧。(編輯：宋皖媛)



民進黨立委郭國文24日偕同產學專家共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案，希望行政院能支持並提出方案，作為下一代最棒的「聖誕禮物」。對此，國發會社會發展處副處長賴韻琳(右1)表示，此方案是很好的構思，接下來會由政委洽相關部會，考量政策財政資源來研議。(趙婉淳 攝)