綠委拒國軍加薪扯傭兵 徐巧芯曝月薪落差 諷像挖民進黨祖墳
總預算卡關，藍營喊話政院通過軍人加薪等修法，立院將立刻審總預算，綠委黨團幹事長鍾佳濱反嗆「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」。輿論痛批民進黨慣老闆心態，藍委徐巧芯指出，真正的僱傭兵可月領台幣23萬元以上，怎麼幫志願役加1.5萬就像挖了民進黨祖墳？
鍾佳濱30日表示，一個部隊、一個軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗。」此話引發輿論炸鍋，新黨台北市議員侯漢廷質疑，不談薪水，談感情嗎？做功德嗎？國軍弟兄要養家活口，卻叫基層士兵喝西北風？國民黨前發言人楊智伃痛批民進黨慣老闆心態情緒勒索，對國軍制度性虐待。粉專「政客爽」直酸建議綠委都別領薪水，一起做功德！」
「鍾佳濱口不擇言，應向國軍道歉！」徐巧芯發文直批，賴、卓不幫國軍加薪，鍾佳濱大概也不知道該如何護航了，於是口不擇言，說「只有僱傭兵才會為錢打仗」，就如同當年賴清德叫照服員低薪就當做功德的惡化版，連出生入死也當做功德嗎？不知道這話聽在顧立雄耳裡會是什麼滋味？要做功德，也應該是部長先做，還是乾脆明年國防部高官人事費都刪一刪，誰領薪水就是不愛台灣只愛錢！
徐巧芯直言，鍾佳濱沒常識，真正的僱傭兵年薪行情起碼9萬美元，根據危險與專業，數十萬美元大有人在，換算成台幣月薪，是至少23萬元以上，我們的志願役士兵月薪約3、4萬元，要求一個月幫加1.5萬元，怎麼就像挖了民進黨祖墳一樣地反對？賴清德口口聲聲說要對軍人好一點，如今解放軍又在台海演習，國軍弟兄是真的拿命在拚，鍾佳濱真的不必為了瞎護航，自取其辱，也羞辱國軍。
徐巧芯強調，在國軍弟兄辛苦反制共軍軍演的同時，我們也應該思考，如果沒有這些為了國人出生入死放棄自由的軍人們，我們如何守護國家？支持軍人擁有一份合理、合法的薪水，要求政府依法執政，做軍人弟兄最大的後盾，就是支持國防的最佳方式！
