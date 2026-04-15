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綠委指中共10大惠台政策是笑話一樁 經濟部：台灣產業已走出自己的路 不具吸引力
民進黨立委邱議瑩今（15）日表示，日前國民黨主席鄭麗文赴中國訪問期間，在軍事擾台後就宣布10大惠台政策，但連農產品貿易前提都要「堅持九二共識、反對台獨」；她質詢經濟部政次何晉滄，面對中國謊言，台灣人民已習慣了嗎？何晉滄回應表示，台灣產業已走出自己的路，台灣和中國貿易金額已大幅下降，中小企業也分散市場了，惠台10大政策已不具吸引力。
立法院經委會員會今天邀經濟部、國發會、體育部等單位就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先 進國家運動產業政策之分析比較」進行專案報告。
邱議瑩則質疑鄭麗文訪中後，中共就提出10大惠台政策，但前提都是堅持九二共識，反對台獨；連農產品、食品安全都要堅持九二共識、反對台獨，難道未來都要在農漁產品上、都要寫芭樂反台獨嗎？她認為這是笑話一樁，並質詢經濟部覺得台灣迄今面對中國謊言，台灣人民已習慣了嗎？
何晉滄對此表示，台灣產業已走出自己的路，台灣和中國貿易金額已大幅下降，中小企業也分散市場了。
何晉滄也說，美國已取代中國成我最大貿易對象，加上新南向政策，惠台10大政策已不具吸引力；加上美中貿易戰、科技戰也讓非紅供應鏈興起，市場拓銷就大陸市場就會移轉到其他民主供應鏈國家投資。
據財政部海關最新統計，今年第1季美國已取代中國大陸及香港，成為我國最大貿易國，是25年來首見；首季與美國進出口貿易總額占整體貿易比重達23.1%，占比是28年以來同期最高；相反的，中國大陸及香港今年首季在進出口貿易比重為21.8%，是24年來同期新低。
民進黨立委邱志偉也抨擊，在野黨主席訪中期間說兩岸可共同探索台灣加入RCEP及CPTPP，他認為這是「請鬼拿藥單」。中國完全不符合CPTPP奧克蘭三原則的高標準規範，卻提早台灣一周申請加入CPTPP，這完全是政治目的，主要是為了阻撓台灣加入CPTPP；但即便如此，台灣對CPTPP的12個會員國也要凝具共識、積極推動，讓現有會員國支持台灣成立加入CPTPP的工作小組。對此，何晉滄說，會透過外館遊說。
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