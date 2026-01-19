綠委指帶走國防機密資料 黃國昌：發現後就交回

（中央社記者陳俊華台北19日電）立法院外交及國防委員會今天進行機密專案報告，民進黨立委林楚茵指出，民眾黨立委黃國昌帶走機密資料，還好第一時間被追回。黃國昌說明，他走出會議室後發現拿到國防部資料，就調頭回來交還，想在這種事情上做文章，大可不必。

行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行機密專案報告，並備質詢。

林楚茵會後在社群媒體Threads發文表示，國防特別預算機密會議，可公開的資訊經國防部整理後，下午將交給出席委員；黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

民進黨立委沈伯洋也還原現場指出，黃國昌質詢完，召委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意、不能洩漏等，不知為何黃國昌一直往門口走出去，王定宇只好無奈說「那黃（國昌）委員你邊往門口走，邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出會議室，結果就把機密資料也帶出去。

黃國昌下午受訪時表示，開會前本來還有些期待，結果還滿失望的，他準備非常多資料帶去委員會，結果只能質詢5分鐘，他走的時候，把國防部的書面資料跟他自己的那疊資料一起帶走，走到樓梯口發現怎麼資料裡有國防部的東西，就返回會議室交還。

黃國昌說明，是他自己發現的，且發現後就調頭回去把東西送到門口。等美國國務院完成程序、正式公開品項後，「大家會發現，那真的也不是什麼機密」，但國防部把它編列為機密，他也尊重。

至於是否會調出監視器畫面，黃國昌表示，「不用」，他沒有什麼好自證的，「我走出去發現，就調頭回來還給他們」，過程非常清楚，想在這種事情上做文章，大可不必。如果認為有違反議事規定，那就按照議事規定處理。

媒體詢問，民眾黨立法院黨團何時會自提國防特別條例版本。黃國昌回應，今天的會議感覺只是過水，沒辦法得到充足資訊；民眾黨團版草案事實上已準備好，本來希望今天開完會後針對國防部、美國有需求的部分再做調整，接下來幾天會好好思考這件事要怎麼處理。（編輯：林克倫、張若瑤）1150119