綠委指財劃法修正要總預算灌水 陳淑姿：不能做這種事

（中央社記者林敬殷台北19日電）立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，朝野對峙升高。民進黨立委吳秉叡今天質詢主計長陳淑姿時表示，「立一個法叫你違法，那怎麼處理？」、「可以用做帳、虛胖，總預算灌水嗎？」陳淑姿回應，不能做這樣的事。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境等5個委員會聯席會議，今天審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，財劃法修法反成立委關切的焦點。

吳秉叡質詢時指出，立法院在上週通過新的財劃法，要求計畫型補助及一般性補助不能比以前少，加上前一次修法已經拿走新台幣4165億元。吳秉叡問陳淑姿，2個加起來有沒有超過公債法規定，在特別預算執行期間，總預算及特別預算舉債數不得超過歲出15%上限。

陳淑姿說明，由於一般性補助款跟計畫型補助要維持在5455億元，修法之後，等於預算要增加2646億元，超過1000多億元，「這部分我們沒有辦法負擔」。

吳秉叡詢問，「立一個法叫你違法，那怎麼處理？」他說，「你可以用做帳，虛胖、總預算灌水，舉借幾千億都加進來，債務給後面的人背」。陳淑姿回應，虛胖的這種事情，「我們不能做這樣的事情」。

吳秉叡又問，左也違法，右也違法，那要怎麼做。陳淑姿表示，必須要尋救濟的程序，第一個是覆議，也會要求釋憲。

吳秉叡提到，「你要有心理準備，明年總預算不會審啦」，覆議又不會過，只是多表決一次而已，釋憲是要釋什麼憲，就算延到明年1月31日，也不會審，審了也沒有用，因為違法，過了也無法執行。

民進黨立委郭國文則問財政部長莊翠雲，現在有2個特別預算執行中，明年還有3個特別預算要執行，會不會造成財政結構惡化。

莊翠雲表示，立法院14日三讀通過財劃法修法，要求中央再釋出2646億元，加上115年度總預算原先要舉借的2992億元，加起來5638億元，這部分已經超過公債法的債務流量上限15%，這是不可以的。

郭國文又問，會不會造成預算排擠。莊翠雲回應，按照目前狀況，舉借數會增加上去，中央政府這幾年非常重視財政紀律，要能妥善分配，必須考量中央財政的穩健，因此，除了提升地方財政自主性外，也要兼顧財政穩定跟韌性。

郭國文表示，藍白明知道行政院長卓榮泰為了財劃法要拜會立法院，卻在上週突襲修法，如果朝野之間無法對話要採取對立，有無採取行政抵抗權。莊翠雲回應，應該更積極提出院版的財劃法。（編輯：張若瑤）1141119