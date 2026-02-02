綠委挺政院針對三爭議法案合憲救濟 藍委嗆毀憲亂政「吃法律自助餐」

立法院上周行通過《衛廣法》、《黨產條例》及攸關助理費的《立法院組織法》三大爭議法案，行政部門研擬救濟措施。資料照片



立法院上週五（1/30）在會期最後一天，藍白聯手強行通過《衛星廣播電視法》、《黨產條例》及攸關助理費的《立法院組織法》修法，傳出府院評估「不復署」做為救濟管道之一。立法院新會期今（2/2）報到，「不副署」成為朝野關注焦點，民進黨團書記長陳培瑜表示，三項爭議法案都是逕付二讀，欠缺討論，黨團支持提出「覆議」；立委吳思瑤指出，行政部門不會放棄合法合憲的救濟手段，不論是覆議、不副署都會綜合評估。

國民黨立委洪孟楷批，未來法案難道只要行政院不同意，就可以不副署？根本是吃法律自助餐，踐踏立法院監督權，而行政院、民進黨立委都在用似是而非方式說明，合法通過的法案不副署，才是真的毀憲亂政。 藍委王鴻薇也批，行政院不執行立法院通過的法律，根本是慣犯，現在連提高助理薪資待遇的法案都要考慮不副署，是不是代表民進黨就是慣老闆。

廣告 廣告

吳思瑤則指出，上會期最後一天，藍白強行通過新三大惡法，圖利紅媒、自肥立委，立法權再次凌駕司法權，國會又一次呈現民主失序，爭議法案都逕付二讀，沒有討論就直接表決，因此，執政黨回研判所造成的衝擊，在合法合憲下行使救濟手段，行政部門不會放棄。

更多太報報導

美富豪淫魔電郵曝光 與英前王妃、挪威王儲妃關係匪淺

葛萊美紅毯／Rosé「瑪麗蓮夢露」金捲髮超吸睛 貼身迷你洋裝辣秀美腿

大安區老翁「染漢他病毒病逝」 醫示警：出現一症狀8、9成死亡