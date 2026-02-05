綠委控李貞秀「假離婚」！批民眾黨測試法規底線：吃台灣人夠夠

政治中心／張予柔報導



民眾黨中配立委李貞秀的國籍問題近日持續引發關注，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（5）日公開批評民眾黨此舉是在「測試台灣的法規底線」，並質疑李貞秀可能透過假離婚來規避財產申報。陳培瑜指出，如果李貞秀的新創公司與前夫診所登記在同一地址，仍須清楚說明離婚協議內容，「到底是什麼樣的離婚協議讓妳前夫，願意讓妳的新創公司登記在他的診所？」。





綠委控李貞秀疑「假離婚」規避財產申報！批民眾黨「測試法規底線」：吃台灣人夠夠

陳培瑜質疑，民眾黨明知李貞秀無法解除雙重國籍仍提名，就是在「測試台灣法規底線」，同時指出她可能因財產申報透明壓力而選擇離婚。（圖／民視新聞資料照）

陳培瑜強調，民眾黨在提名李貞秀時，明知她無法解除雙重國籍，仍提名她擔任立委，就是想「測試台灣的法規的底線」。至於李貞秀是否為假離婚？她以自身為例指出，每年申報財產時，不僅個人財產，配偶與未滿18歲小孩名下的財產也必須申報，因為這是對國人的責任。質疑李貞秀假離婚的原因，正是因為她在財產申報上存在疑慮，或者如果她和丈夫其實還是夫妻關係，那她擔任立委的兩年期間，所有金錢流向和帳戶都必須公開透明，會不會因此擔心才選擇離婚。

綠委控李貞秀疑「假離婚」規避財產申報！批民眾黨「測試法規底線」：吃台灣人夠夠

陳培瑜指出，重點在於李貞秀在就職前未解決國籍問題，同時呼籲她別再以問A答B模糊焦點。（圖／民視新聞）

陳培瑜也提到，李貞秀自己公開僅持有「中華人民共和國國籍」，因此外界有理由懷疑她是否跟中國有往來，包括金錢層面。她強調，護照有幾本根本不重要，關鍵是李貞秀在就職前未解決國籍問題，甚至在黃國昌辦公室實習期間都未見積極處理。陳培瑜呼籲李貞秀不要再放煙霧彈，以問A答B的方式模糊焦點。陳培瑜也質疑，如果李貞秀的新創公司業務地址與她前夫的診所相同，要說清楚原因，「到底是什麼樣的離婚協議讓妳前夫，願意讓妳的新創公司登記在他的診所？」。她痛批，民眾黨此舉就是在試探台灣法制底線，然後「吃台灣人吃夠夠」。

綠委控李貞秀疑「假離婚」規避財產申報！批民眾黨「測試法規底線」：吃台灣人夠夠

李貞秀在記者會上口誤，稱「唯一只有中國國籍」引發輿論關注。（圖／民視新聞資料照）

回顧整起事件，隨著民眾黨「2年條款」生效，不分區立委進行大換血，但其中具中國配偶身分的李貞秀，因雙重國籍問題引發外界關注。她表示曾親自赴中國辦理放棄國籍，但當地機關以「台灣不是外國」為由拒絕受理，程序因此無法完成。不料在記者會上，她想強調自己「只有中華民國護照」，卻口誤說成「我唯一只有中華人民共和國國籍」，瞬間引起輿論風暴。





