綠委推修兩岸條例 張景森轟：這是要團結台灣的執政黨該做的？

民進黨立委提出修正《兩岸人民關係條例》案，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼。對此，前行政院政務委員張景森痛批，這是「典型務虛台獨、嘴砲政治」。他質疑，這種只製造對立、刺激衝突而非解決問題的修法，是一個要團結台灣對抗強權的執政黨該做的事嗎？

前行政院政務委員張景森。（資料圖／中天新聞）

張景森在社群平台發出長文表示，賴清德總統曾說過自己是「務實的台獨工作者」，這個名號值得欣賞的地方不是「台獨」，而是「務實」。他詮釋「務實的台獨工作」就是努力去做一些能讓台灣實質上更安全、主權更能得到維護的工作，賴總統上任後做了很多苦工，尤其在國防安全上面，這就是務實的台獨。

廣告 廣告

相對於「務實的台獨」，張景森定義「務虛的台獨」就是靠口水和嘴皮子的台獨，簡單鑒別就是看流的是汗水還是口水。他指出，典型的務虛台獨把精力都集中在一些關於國家的符號，正因為只是搞搞符號、現實上無關痛癢，所以就必須把它搞到有點痛癢，基本動作就是「癢的地方不抓，不太癢的地方抓到流血」。張景森質疑，為什麼要支持一個抓錯地方的政治人物，儘管很辛苦很衝。

針對這次修法提案，張景森認為如果衡量標準是能否實質提升國家安全、改善治理困境、降低社會風險，那麼這項提案的功能是零。他分析，這項修法不會改變兩岸軍事態勢、不會增加國防能力、不會帶來任何國際承認，也不會讓台灣在外交或安全上多一分保障。換言之，這是一個高度象徵性、低度實用性的修法，在高度緊張、風險外溢的現實情境下，只是主動去引爆可預期的內部對立和兩岸張力。

張景森直言，涉及台灣安全，台灣此刻真正「癢」的地方很多，立法委員應該天天去關心行政院和國防部，國防戰略和後備動員是否落實、有沒有美國人批評的「軍方的官僚主義」、社會韌性是否足夠、能源產業與民生結構是否能承受衝擊。這些問題艱難、複雜、不討好，沒有掌聲也沒有鎂光燈，卻攸關台灣實際能不能生存。他質疑，這不是立委應該做的事情嗎，這不是選民選擇民進黨要民進黨去幹的事嗎，努力於維護主權的點點滴滴辛苦工作才是務實的台獨。

綠委林宜瑾提案修 正《兩岸人民關係條例》。（圖／林宜瑾臉書）

張景森更進一步批評，這樣的操作並非第一次出現在民進黨，長期以來就有那麼一些製造成本便宜的政治人物，靠這兩招闖蕩政治江湖，一再利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具，透過提高對立張力來鞏固自己的政治立基。他指出，這種策略在個人選舉上或許有效，但卻只是在瓜分綠營自己的選票，讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價，民進黨不能擴大社會基礎都是因為這些便宜的政治操作，讓人家覺得民進黨似乎毫無責任感，讓中間選民失去信賴。

張景森表示，對許多並非民進黨敵對者、甚至曾經支持民進黨的人來說，真正令人不爽的正是這種明知無助於治理、卻仍反覆操作的政治手法。他強調，當然這些人也可以辯稱這是一種高尚的理念和價值立場的宣示，但如果去看修法的實際效果，其實只是製造對立、逼迫站隊、刺激衝突而非解決問題，這是一個要團結台灣對抗強權的執政黨應該做的事嗎。

張景森最後強調，以前是藍營的人在罵這種政治人物，他覺得綠營的支持者也應該出來反對這種行為。他呼籲民進黨的同志們不要再搞這些「務虛的」政治動作，這項爭議性極高、實質效益極低的修法不如主動撤案，為台灣的社會對立降溫，也為政治保留基本的責任感。

延伸閱讀

為何賴清德還未特赦阿扁？王世堅緩頰：「國事如麻」

民進黨台南、高雄初選殺翻 謝寒冰曝出線人選「德意志不可逆」

台海複製馬杜洛「斬首行動」？ 國防部：對各種狀況都有演練