綠委推南高屏大生活圈 爭取南台灣24小時機場

（中央社記者王揚宇台北7日電）為推動南台灣區域經濟共榮發展，民進黨立委許智傑等人今天召開記者會，除希望打造南高屏大生活圈，也要爭取南台灣有24小時機場等建設，並呼籲中央在政策規劃時，應關注南台灣的觀點與需求，促進南北平衡。

民進黨立委許智傑、林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華今天共同在立法院召開「南高屏大生活圈，區域經濟共榮發展」記者會，希望為台南、高雄、屏東爭取建設資源，推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等。

廣告 廣告

與會立委共同期盼爭取「南台灣24小時機場」，也說目前南台灣的機場因宵禁、量體不足、過夜停機坪供不應求、缺乏長程航線、夜間貨運量能有限等待改善問題，導致發展受阻。

許智傑指出，南高屏人口規模已達約540萬人，具備形成區域經濟圈的條件，也有完整產業布局，包括科技業、農業、觀光及海空港物流，生活圈內勞動力完整、通勤圈擴大、文化多元豐富，吸引大型企業投資、形成南部自主經濟圈。

邱志偉表示，南高屏生活圈不是一個概念，也不是地理上的名詞，而是正在執行、規劃的美好未來，而南高屏是宜居、交通互聯便利、醫療產業充分發展、文化國際共融發展的區域。

徐富癸指出，對於南高屏大生活圈的發展樂觀其成，也會和所有立委積極推動與爭取南台灣24小時機場，但他也要為屏東鄉親請命，希望恆春機場能夠復飛，這有助恆春半島的觀光產業獲得新活水。（編輯：林家嫻）1141107