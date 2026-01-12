綠委推反滲透法目的 他：解散國民黨一條龍

▲為解散政黨鋪路？他點名綠營推反滲透法目的：解散國民黨一條龍。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 匿名粉絲專頁「逆風的烏鴉」今（12）日發文，針對民進黨立委力推的「反滲透法」修法提出質疑，直指相關條文已悄悄鋪陳出一條解散政黨的一條龍路線，警告在制度設計下，特定政黨恐面臨前所未見的風險。

粉專指出，過去曾分析「五人制憲法法庭」的權力結構，認為其可掌握的權限極大，其中就包括「宣告政黨解散」。如今，反滲透法修法內容，被視為補上最後一塊拼圖，讓解散政黨的權力大增。目前至少已有兩個版本的修法提案，內容幾乎一字不差。一案由邱志偉提出、陳秀寶等15名綠委連署；另一案則由王美惠提出、范雲等16名立委連署。兩案條文皆明定，若法人、團體或機構違反「反滲透法」相關規定，除可處罰行為負責人外，若該組織屬於政黨，且被認定為「境外敵對勢力的協力者」，並危害中華民國自由民主憲政秩序，主管機關即可聲請憲法法庭宣告該政黨解散。

廣告 廣告

外界先前多認為「必須先有法院判決定讞，政黨才可能被聲請解散」，但實際細讀條文後發現，法院判決僅是其中一條途徑，另一條更具爭議的關鍵，只要主管機關檢具相關事證，即可提出聲請，並不以司法判決為前提。「逆風的烏鴉」質疑，這樣的設計等同賦予行政機關極大的裁量權，只要認定有相關事證，就能直接啟動解散政黨程序，恐對政黨政治與民主制度造成重大衝擊。此外，王美惠版本的修法還搭配「國安法庭」制度，形同在司法端再加上一層保險；若未來相關修法順利通過，加上五人制憲法法庭的運作模式，質疑是要摧毀特定政黨，這樣的修法方向，恐怕會引發對權力過度集中的疑慮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

入獄在即！蔡正元喊冤 曝三中案始末：只是想幫國民黨渡難關

頭部槍傷毀鼻腔！連勝文揭「極度過敏」多年折磨 挺蔣萬安無菸城

搬開傅崐萁這塊大石！何啟聖遷黨籍戰花蓮 轟藍營：到底怕什麼？