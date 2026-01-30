綠委推高雄岡山橋頭蓋智慧巨蛋 串聯半導體S廊帶

（中央社記者王揚宇台北30日電）多位民進黨立委今天表示，希望推動在高雄岡山、橋頭蓋智慧巨蛋，不僅可因應演唱會、棒球訓練與比賽、電競賽事及大型商展活動等需求，也有助北高雄生活圈、半導體S廊帶的串聯。

民進黨立委邱志偉、許智傑、賴瑞隆今天在立法院召開「高雄岡橋智慧蛋，科技廊帶新典範，GangCiao Smart Dome」記者會，提出相關主張。

邱志偉指出，從人口結構與生活機能來看，北高雄的岡山、橋頭一帶，正快速成為結合居住、就業與消費的核心生活圈；在運動產業發展條件上，北高雄岡橋地區也已具備成熟基礎，並自然形成涵蓋基層培育與競技訓練的三級棒球體系，具備國際棒球村的雛型。

邱志偉說明，智慧巨蛋定位為2萬人至3萬人規模的多功能高科技場館，可因應演唱會、棒球訓練與比賽、電競賽事及大型商展活動等不同需求，推動高雄智慧巨蛋是在既有演唱會與運動賽事經濟基礎上，結合北高雄既有的職業訓練量能與三級棒球培育體系，補足全天候、室內化與多功能的關鍵拼圖，讓大型活動能夠穩定舉辦、長期經營。

許智傑表示，岡橋智慧巨蛋不是單一建設，而是串聯北高雄生活圈、半導體S廊帶與高雄展演經濟的關鍵設施，也是南台灣邁向全天候、國際級展演與運動城市的重要一步。

代表民進黨參選高雄市長的賴瑞隆表示，當選市長之後，他會成立孵蛋小組，專業評估推動大巨蛋與這類「Smart Dome」的規劃及選址，透過政府與民間合作投資的方式，讓高雄市民有優質的巨蛋，促進高雄展演經濟成長。（編輯：翟思嘉）1150130