綠委提修兩岸人民關係條例 藍青年掀1往事酸民進黨「嚇死了」

民進黨立委林宜瑾近日表明，將提案把《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除法條中的「國家統一」等詞彙。台北市議會吳志剛辦公室主任滿志剛喊話國民黨別當煞車皮，並提及民進黨立委蔡易餘2020年也提過一樣的提案，被國民黨看破手腳，結果民進黨自己嚇死了。

滿志剛今（5）日在臉書狠酸民進黨用爛的台獨神主牌又拿出來拜，就知道選舉又要到了，並呼籲國民黨不用擋，千萬不要當民進黨的煞車皮，就讓民進黨自己執政、自己負責。

滿志剛進一步指出，民進黨現在最希望發生的劇本，就是國民黨出來大鬧立法院、杯葛法案，便能順理成章地大喊「國民黨媚中賣台」、「藍營阻擋台灣國家正常化」，然後繼續收割選票，實際上根本不用承擔修法通過後的國安風險。

滿志剛指出，蔡易餘在2020年5月也提過一樣的提案，那次被國民黨看破手腳，不只不阻擋，還大喊「讓他過」、「幫忙付二讀費」，結果民進黨自己嚇死了，最後在黨內壓力跟美國關注下，蔡易餘自己當縮頭烏龜，還留下千古笑話「柯總召當黑暗騎士，我當小丑又何妨？」

面對民進黨故技重施想犧牲國家安全騙選票，滿志剛呼籲國民黨不必阻擋，讓全體國人看清楚，這輛失速列車是會真的撞上去？還是駕駛員會再次承認自己是在「打假球」，再次承認自己只是個只想騙票、正事不幹的「政治小丑」。

