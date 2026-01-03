綠委提修兩岸人民關係條例 賴清德曝反應 吳思瑤喊讓時間匯聚更多共識。曾薏蘋攝

民進黨台南立委林宜瑾提案修法「兩岸人民關係條例」；賴清德總統今出席「洲美三王宮」參香祈福活動，面對媒體喊話，他揮手笑而不答；民進黨政策會執行長吳思瑤被問到總統是否知情時受訪表示，自己也有連署，其實目前為止是林宜瑾個人提案，至於時機點及實質的內容希望能夠進入討論之後，這個議案只是剛剛提出。未來在台灣的國會內或是社會的討論，都可以讓時間去匯聚更多的共識，所以也不用太急切的認為提案好像就是下一步的作為。

吳思瑤今陪同賴清德參香行程受訪指出，林宜瑾委員對兩岸人民關係條例提出了修法，在立法院，他們支持各種法案能夠充分的討論，對於兩岸關係這樣一個修法，要對國家統一這種詞彙，或是兩岸之間關係的定位，其實5年多以前蔡易餘委員也有類似的提案。

她說，當然現在面對中國對於台灣非常多的文攻武赫，而且是步步近逼的各種認知作戰、軍事威嚇，甚至今天對沈伯洋委員除了跨境鎮壓，還有新型的數位鎮壓，這些中國變本加厲的行徑確實也加速了台灣人民對於中國的反感，對於中共政權極權的不信任，所以尊重民進黨委員對於兩岸人民關係條例的提案。

吳強調，任何議案在立法院都應當有機會被討論，任何一案在立法院都不應當被封殺、被石沉大海、被阻擋於程序委員會的門外，林宜瑾也心知肚明這個議案能不能夠順利的排審，會不會持續的被藍白封殺，也許相對的悲觀，畢竟沈柏洋所提的兩岸人民關係條例已經在立法院被擋了700多次將近800次，但是立法委員為民發聲提出的任何議案都應當有被充分討論被理性辯論的這種空間。

被問到國民黨立委王鴻薇反批，「陸委會乾脆也廢掉好了」；吳思瑤說，請王先正視現在就躺在立法院的諸多議案，為什麼被排在、被阻卻在程序委員會門外，請王在內的國民黨的委員，不要對於不敢面對的、不敢向中國說不的相關法案就用擋案的方式，不讓民主程序能夠進行，所以說國安法案國民黨擋了n次了，軍購預算，國民黨也持續的阻擋，國家總預算，民生第一，也持續沒有辦法審查。

她表示，請王批評前，應當先去看看人民需要什麼，而藍白又聯手阻擋了甚麼，比起藍白提出非常多爭議的違憲亂政的議案，一再用逕付二讀的方式闖關強行通過，對於民進黨委員同樣有提案權，同樣是國會議員，不要把民進黨的版本丟包，不要讓少數黨的意見完全被噤聲，

被問到兩岸這一題是總統的職權，立委想要提案修法，不曉得說總統知不知道？你身為政策會執行長，這個也是民進黨的一個政策之一嗎？吳表示，目前為止是林個人的提案，而且是上週剛提出，所以這應當就是個別委員的提案權利，都充分的尊重，任何的議案都應當可以被平等的討論。

她說，至於時機點，就至於實質的內容，那當然希望能夠進入討論之後，大家都可以交換意見，民進黨的提案絕對不是像國民黨民眾黨的提案議題出直接坐特快車，直接逕付二讀，不議而決，民進黨的提案，他們絕對會遵循民主的程序，有不同的意見都可以交換，所以說這個議案只是剛剛提出啦。

吳表示，未來在台灣的國會內或是社會的討論，都可以讓時間去匯聚更多的共識，所以也不用太急切的認為提案好像就是下一步的作為，在台灣，任何議案都要有充分的民主討論的過程。

