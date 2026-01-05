綠委提修兩岸條例引熱議 羅智強爆：林宜瑾已撤案

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》根據提案資料，該修法案由林宜瑾、王義川、徐富癸、張雅琳、賴惠員共同提案，並獲楊曜、陳瑩、吳思瑤、林俊憲、沈伯洋、黃捷等多名民進黨立委連署。 圖：擷自林宜瑾臉書

[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾日前提案，擬修正《兩岸人民關係條例》，不僅要將法規更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並主張刪除原條文中的「國家統一前」相關文字及以「地區」相稱的兩國領土相關用語，一度獲得超過20位民進黨籍立委連署，但國民黨立法院黨團書記長羅智強今（5日）指出，林宜瑾已經撤案。

對於林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》，陸委會日前回應，立委提案屬於立法權核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。但兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，做為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具備高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

面對林宜瑾的提案，原傳出立法院藍白兩黨無意阻擋，但羅智強今於臉書發文表示，「號外：賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了。」國民黨前青年團團長田方倫則留言諷刺稱：「只堅持了兩天啊！」

