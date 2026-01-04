綠委提修兩岸條例改稱「兩國」 趙少康批引戰：賴清德應出面要求撤案
[Newtalk新聞] 中廣前董事長趙少康今（ 4 ）日表示，總統賴清德子弟兵、民進黨立委林宜瑾領銜提案修正「兩岸人民關係條例」，主張將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼及以「地區」相稱兩岸領土的用語，形同推動「法理台獨」。趙少康直言，賴清德不應坐視不管，應親自出面阻擋並要求撤案。
趙少康今日在臉書發文指出，賴清德在元月 1 日新年文告中，曾指責藍白立委在立法院席次不足三分之二的情況下，仍提出總統彈劾案，是在浪費時間、虛晃一招。他認為，賴清德其實「只講了一半」，因為即便立法院通過彈劾案，仍須送交司法院憲法法庭審理，而賴清德口中「道德性」極高的五位大法官，是否會判決彈劾成立，外界自有判斷。
趙少康進一步指出，林宜瑾領銜提出修法，欲將現行「兩岸人民關係條例」改名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」等關鍵文字，明確以「一邊一國」的概念處理兩岸關係，試圖透過法律形式確立台灣與中國之間的國與國關係。他引述林宜瑾的說法指出，相關修法目的是希望透過立法，明定台灣與中華人民共和國之間「對等的國家關係」。
趙少康批評，賴清德一方面對外宣稱不會挑釁中國，另一方面卻放任子弟兵提出北京高度敏感的「兩國論」修法，質疑這樣的作為「不是挑釁是什麼，不是引戰是什麼」。他也質疑，政府一邊編列史上最高國防預算，一邊又刻意製造兩岸緊張，賴系人馬究竟在打什麼算盤，甚至反問是否是在替美國軍火商創造兩岸衝突的獲利空間。
趙少康強調，依照賴清德「不要浪費時間、好好辦正事」的邏輯，民進黨目前在立法院並未過半，只要藍白立委聯手阻擋，該修法案根本不可能通過，質疑民進黨立委是否同樣是在浪費立法院資源。他認為，林宜瑾提出的修法案屬於刻意「引戰法案」，不應由藍白立委充當煞車皮，而是賴清德總統應親自出面譴責，並要求立即撤案。
