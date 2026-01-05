綠委提修兩岸條例 蕭旭岑：美國會出手要賴清德擋下
[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾於立法院提案修正《兩岸人民關係條例》，提出將法規名稱修改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條文中的「國家統一」文字。國民黨副主席蕭旭岑今（5日）則表示，相關提案若被對岸視為「法理台獨」，將符合對岸的動武條件，但他認為，這件事情「美國會出手」，美國會叫總統賴清德去擋下來。
蕭旭岑今接受廣播政論節目《嗆新聞》專訪期間，他表示，他對這件事情有兩個判斷，第一種，這有可能只是政治操作，只要提案出來，藍白會在立法院的程序委員會擋下，民進黨就可以出來罵；而他更重視的是第二種可能性。
蕭旭岑接著說，林宜瑾被視為「賴系立委」，而且這個提案已有28名民進黨立委連署，絕非小數目，所以他認為這有可能「唱雙簧」，意在執行「新兩國論」，因為要修憲太困難，就用修法的方式來讓「新兩國論」法制化。
蕭旭岑稱，他擔心的是，當賴政府對於立法院三讀通過的法律，都有不完全依循的前例，那即使在這個修法提案不通過的提案下，賴政府仍開始執行，並透過憲法法庭的五人幫，用釋憲的方式去解釋憲法的問題，直接說不違反憲法規定。
蕭旭岑表示，但後來陸委發會發出聲明，呼籲修法要符合社會期待，所以這件事情的發展還有兩個關卡待觀察，一個是民進黨團總召柯建銘的態度，是否真會這個案子由民進黨團推動；其二是行政部門是否會提出相對應的修法版本，但目前整體情勢還是混沌未明的。
蕭旭岑示警，但這件事情只要過了民進黨團，就不可能善了，會後續發展，並對兩岸關係但來衝擊，最後會被視為「法理台獨」的一個動作，而中國有一個《反分裂國家法》，其中的第八條中的一項，就是當「法理台獨」的時候，就符合動武條件。
蕭旭岑還說，所以該案發生的時候，他第一時間會去判斷，賴清德是不是希望這件事情發生，造成兩岸衝突，賴清德就可以因此戒嚴或停止2028年選舉，這都是有可能發生的，但現在還沒到那個程度。
更多Newtalk新聞報導
美入侵委國震驚全球 鄭麗文：希望回歸國際法處理
林宜瑾提修兩岸條例刪「國家統一前」 鄭麗文質疑賴清德授意「玩兩手」？
其他人也在看
國高中一路好搭檔 亞柏黃愷翊／林聖茗搭7年解鎖乙排冠軍
全國羽協年度第一次排名賽今天賽程全部落幕，亞柏軍團包辦男子乙組單打與雙打冠軍，其中男單由大一新鮮人鄭筑升拿下冠軍，男雙則由黃愷翊／林聖茗繼去年高中盃後再度奪冠。值得一提的是甲組賽事的男雙何志偉／黃睿璿搭檔闖進決賽，最終惜敗收下亞軍。太報 ・ 1 天前 ・ 2
台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
胡瓜揪潘若迪、檢場組「百歲旅行團」 出遊搞烏龍失控超糗
【緯來新聞網】主持天王胡瓜日前在其YouTube頻道「下面一位」發布最新集數，邀請檢場與潘若迪一同前緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃持續鐵馬行動 (圖)
民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃（前）4日持續以鐵馬行動深入地方，上午抵達六甲區。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
溪湖建醮有「洋人法師」！捷克男道場學習1年多 受邀幫人祭改祈福
彰化溪湖鎮建醮大典即將結束，3號請來法師們幫民眾祭改祈福，沒想到一群本土法師裡面出現一張外國臉孔，竟然是洋人法師，吸引許多民眾好奇。原來這名洋人法師Jack來自捷克，因為對台灣文化有興趣，又跟負責祭典台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 71
艾米尼之死以來最大規模 伊朗示威延燒增至10死
伊朗日前爆發大規模經濟示威活動，當局今天(3日)表示，至今已有至少10人因暴力衝突喪命，目前抗議潮仍沒有平息的跡象。 美聯社引述當地媒體報導，昨晚在中部聖城科姆(Qom)發生一起手榴彈爆炸事件，導致一名男子身亡。安全官員指出，該名男子試圖對民眾發動攻擊。 另一起死亡事件則發生在德黑蘭西南方370公里的哈爾辛市(Harsin)，隸屬伊朗革命衛隊的志願部隊「巴斯杰」(Basij)一名成員遭暴徒攻擊身亡。 這波抗議潮源於去年12月28日，德黑蘭的部分商家因不滿經濟衰退而發動罷工，後來逐漸演變成遍及全國的大規模示威活動，31省中的22省都有民眾走上街頭，是自2022年艾米尼(Mahsa Amini)事件以來最大的示威潮。美國總統川普(Donald Trump)更揚言，如果伊朗的和平示威者遭當局殺害，美國「將會出手相救」。 伊朗受到2018年美國重啟制裁影響，經濟持續低迷，現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)雖表態願與示威群眾對話，但他也坦言，由於伊朗里亞爾(Rial)急速貶值，政府能做的並不多。 伊朗近來也向西方國家發出訊號，希望能重啟核談判以換取減輕制裁。不過，川普與以色中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
降低關稅衝擊 勞動部發錢了！
為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」（以下簡稱再充電計畫）。配合 115 年度最低工資調整為每月 2 萬 9,500 元、每小時 196 元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼相關規定，以更貼近減班休息所致之實際薪資減損情形，周延照顧勞工需求。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
吃到飽掀漲價潮 晶華栢麗廳平日餐價漲百元
（中央社記者江明晏台北5日電）食材、人力與營運成本持續攀升，吃到飽餐廳今年再掀漲價潮，繼多家五星飯店、饗賓餐飲集團調整餐價後，台北晶華酒店自助餐品牌栢麗廳也公告最新價格，部分平日餐期調升新台幣100元，反映整體餐飲市場成本壓力未歇。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦 南韓第一時間準備撤僑計畫
即時中心／林韋慈報導美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，南美洲政局也陷入前所未有的動盪。美國總統川普（Donald Trump）高調宣布，美軍已「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，國際反應迅速升溫。南韓總統李在明隨即下達緊急指令，要求外交與安全部門全面監控局勢，隨時準備撤僑以確保當地韓僑安全。民視 ・ 1 天前 ・ 1
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台南"離婚500"成觀光景點！ 日遊客齊刷一排朝聖照
南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導古都台南是不少外國人愛去的地方，不只拍古蹟，拍街景，甚至連招牌都成為必拍景點。府前路上一塊有點褪色的招牌，寫著「離婚500元」，竟然變成日本人拍照打卡的熱門景點。業者也很意外，說這塊招牌大概有三十年了，五百塊是離婚協議書的費用，即使現在物價上漲，她仍然堅持不調漲。台南市府前路上這塊綠色有點褪色的招牌，寫著「離婚500元」，竟然變成日本人拍照打卡的熱門景點。（圖／翻攝Ｘ）社群平台「X」中一位日本網友貼出一張台南街景，寫著"它已經成為旅遊景點了！？"後面加註驚嘆號和問號，底下放的照片，是一個褪色的綠色招牌，上頭寫著大大的離婚500元，沒想到文章一出，還真的有一票日本網友，紛紛貼出一樣的照片，說到台南必拍，不在這裡拍，還能去哪裏拍呢？讓台南人模不著頭緒，這有什麼好拍的？台南人說，「我也覺得蠻可愛的啊，會不會是證人的一個費用？」記者詢問一名日本通，他則表示，「對日本人來講應該是蠻突兀，會蠻驚恐的吧，因為他們對離婚這件事情會保持蠻低調的，像它看板放在那裏，基本上我是覺得日本人可能連旁邊的人行道都不會經過。」業者解惑，這塊招牌大概有三十年了，五百塊是離婚協議書的費用。（圖／民視新聞）這塊招牌的位置就在府前路上，左右兩側有許多律師事務所，原來這裡以前鄰近地方法院，有不少離婚和訴訟案件，形成了律師樓一條街的景象。業者說，五百塊是離婚協議書的費用，怎麼也沒想到這塊招牌會成為日本人愛的打卡點。代書葉美雲說，「看板20年有了，離婚協議書一式三份，我都跟人家收五百，我那塊看板很好笑，有人給我穿襯衫前面印一塊看板。」日文離婚的漢字和中文的離婚是一樣的字，可能是離婚只要五百元這麼便宜，引發日本網友興趣。業者說，早期的離婚協議書是手寫的，代筆要三千塊，現在都已經電腦化，證人費則是一千元，而離婚協議書現在在文具店也買的到，戶政事務所也能要的到，所以來買的也不多，生意大不如前，笑說如果能因為這塊招牌帶來業績就好了。原文出處：業者也大感意外 台南"離婚500"成觀光景點 日客齊刷一排朝聖照 更多民視新聞報導北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍北市大安區服飾店招牌掉落 疑太潮濕"木板腐蝕釀禍"投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
期暉實業屏東六塊厝擴廠動土 投資4.5億拓展智慧冷藏設備
冷凍、冷藏庫體製造的期暉實業有限公司，今（3）日上午在屏東六塊厝產業園區舉行廠房新建工程動土祈福典禮，由屏東縣長周春米與期暉實業董事長趙茂根共同主持。期暉實業指出，民國106年在屏東技產業園區設廠，後疫情時代冷凍食品更為廣大消費者接受，期暉再於六塊厝產業園區設廠，擴大生產線。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳玉珍《離島條例》有望闖關 綠營喊國安危機：地方可直接跟中國談
國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，其中增設離島國際醫療特區、自由貿易示範區等，引發關注，去年12月2日逕付二讀交付協商，由於已經過1個月協商冷凍期，最快能在本週闖關，對此，民進黨立院黨團今（5日）開記者會砲轟，不管哪個版本，核心思想就是「地方包圍中央」，並直言這一定是國安危機，「變成地方可以直接去跟中國談條件」。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
食藥署稽查特色餐飲！ 「丸龜製麵」用重組肉漏1標示挨罰3萬
食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗，並在今（5）日公布了查核結果。其中知名餐飲「丸龜製麵」基隆店因為標示不合規定遭罰3萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026中期選舉亞裔選民成關鍵 兩大政黨將更難忽視
隨著亞裔人口與選民登記人數持續成長，亞裔美國人正逐漸成為紐約及長島地區不可忽視的政治力量。多項選後分析與出口民調顯示，在...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
〈焦點股〉台股闖進3萬關 台達電重登第28大千金股
〈焦點股〉台股站上三萬點 台達電重返千金行列鉅亨網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
南部必比登名店遭控「不主動開發票」 網友爆：用餐5次沒拿過
高雄一家獲得米其林必比登推薦的私房菜餐廳，遭網友指控未主動開發票，質疑「做生意的方法正常嗎？」貼文引發網友熱討論，也有人附和指，「用餐超過5次，店家從來沒有主動給發票」，甚至被起底，這家店曾發生食材存放逾期遭衛生局開罰。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 1
鑰匙反鎖車內！ 民眾見求助貼文趕來 法作家讚：台灣人情味
法國作家吉雷米的妻子，昨(2)日不小心把包包、鑰匙都放進車內，結果汽車鎖住，因為趕著要去驗車，相當著急，但試過各種方式都沒有辦法解鎖，吉雷米在社群貼文分享這件事，沒想到短短40分鐘，就有上百則留言教學...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話