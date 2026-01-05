綠委提修兩岸條例 蕭旭岑：美國會出手要賴清德擋下

國民黨副主席蕭旭岑。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾於立法院提案修正《兩岸人民關係條例》，提出將法規名稱修改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條文中的「國家統一」文字。國民黨副主席蕭旭岑今（5日）則表示，相關提案若被對岸視為「法理台獨」，將符合對岸的動武條件，但他認為，這件事情「美國會出手」，美國會叫總統賴清德去擋下來。

蕭旭岑今接受廣播政論節目《嗆新聞》專訪期間，他表示，他對這件事情有兩個判斷，第一種，這有可能只是政治操作，只要提案出來，藍白會在立法院的程序委員會擋下，民進黨就可以出來罵；而他更重視的是第二種可能性。

蕭旭岑接著說，林宜瑾被視為「賴系立委」，而且這個提案已有28名民進黨立委連署，絕非小數目，所以他認為這有可能「唱雙簧」，意在執行「新兩國論」，因為要修憲太困難，就用修法的方式來讓「新兩國論」法制化。

蕭旭岑稱，他擔心的是，當賴政府對於立法院三讀通過的法律，都有不完全依循的前例，那即使在這個修法提案不通過的提案下，賴政府仍開始執行，並透過憲法法庭的五人幫，用釋憲的方式去解釋憲法的問題，直接說不違反憲法規定。

蕭旭岑表示，但後來陸委發會發出聲明，呼籲修法要符合社會期待，所以這件事情的發展還有兩個關卡待觀察，一個是民進黨團總召柯建銘的態度，是否真會這個案子由民進黨團推動；其二是行政部門是否會提出相對應的修法版本，但目前整體情勢還是混沌未明的。

蕭旭岑示警，但這件事情只要過了民進黨團，就不可能善了，會後續發展，並對兩岸關係但來衝擊，最後會被視為「法理台獨」的一個動作，而中國有一個《反分裂國家法》，其中的第八條中的一項，就是當「法理台獨」的時候，就符合動武條件。

蕭旭岑還說，所以該案發生的時候，他第一時間會去判斷，賴清德是不是希望這件事情發生，造成兩岸衝突，賴清德就可以因此戒嚴或停止2028年選舉，這都是有可能發生的，但現在還沒到那個程度。

