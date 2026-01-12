綠委提修反滲透法納入「擬參選人」 內政部、法務部態度保留

法務部參事謝志明（左）、內政部次長吳堂安（右）。（袁茵攝）

國民黨立委許宇甄。（袁茵攝）

國民黨立委徐欣瑩。（袁茵攝）

現行《反滲透法》禁止受滲透來源影響選舉、罷免行為，僅適用於公告後的「候選人」，但綠委黃捷等人提案修正《反滲透法》，將「擬參選人」也納入規範。但內政部書面意見表示，建議應予明確界定；法務部意見也指，參選與否為一浮動狀態，擬參選人表態與否及參選意願無客觀判斷標準，且修正草案將擬參選人列為規範標的，與《選罷法》相關規定並未一致，是否與法律體制及刑罰明確性原則相符，尊重主觀機關及立院審議結果。

立院內政委員會12日審議立委所提《反滲透法》部分條文修正草案，並備質詢。黃捷等人提案《反滲透法》第4條條文修正草案，提案說明，現行法禁止受滲透來源影響選舉、罷免行為，僅適用於公告後的「候選人」，未能有效涵蓋境外敵對勢力可能於公告登記前對「擬參選人」進行滲透干預，易形成防堵境外敵對勢力危害我國民主程序之法律空窗。

但內政部書面意見表示，因《反滲透法》未就「擬參選人」有明確定義，如參考《政治獻金法》針對擬參選人之定義，包含特定期間內依法完成登記或有意登記參選公職人員，如認本法有將擬參選人納入規範對象必要，建議應予明確界定。

法務部書面意見也提及，公民參選為《憲法》第17條所保障之基本權利，在未依《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》法定程序公告登記前，參選與否為一浮動狀態，擬參選人的表態與否及參選意願無客觀判斷標準；且修正草案將擬參選人列為規範標的，與《選罷法》相關規定並未一致，是否與法律體制及刑罰明確性原則相符，尊重主觀機關及立院審議結果。

藍委許宇甄質疑，若法律連擬參選人自何時起計算的認定標準都無法清楚界定，一般人民如何知道自己行為是否違法？而行政跟司法機關又要依照什麼標準執法跟裁量？內政部次長吳堂安回應，對於擬參選人部分並沒有很明確，但《政治獻金法》裡其實有些可供參考，這可讓各個委員做討論，「如果把定義明確，當然可以用」。

法務部參事謝志明指出，該草案新增擬參選人部分，比較大的疑慮是沒做擬參選人定義，而擬參選人4字目前有出現在3處，包括《公職人員選舉罷免法》、《廣電法》施行細則，以及《政治獻金法》中，但《政治獻金法》的擬參選人定義是專門為政治獻金收受規定，未必能完全套用。

許宇甄認為，雖然很多地方有定義，但人民對於此不確定性的定義，可能不曉得何時誤觸《反滲透法》，所以在沒有明確規定前，很容易製造寒蟬效應。

藍委徐欣瑩也質疑，不反對《反滲透法》，但法律定義不能模糊，且針對如此重要的法案，「行政院沒有版本，好像也不對。」

徐欣瑩稱，諸多委員提出擬參選人規範，但沒有定義清楚，試問若小學生稱未來志願是選總統，這是否為總統擬參選人？以及立委助理可能想選議員或接立委職務，並做很多擬參選人想做的事情，這樣是否為擬參選人？定義可以討論，但重點是不能沒有界限的定義。謝志明也贊成，要定就明定好。

