綠委提修反滲透法設「一年門檻」 梁文傑：過去有輕判狀況

海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、郭佩金夫婦，涉收中國資助人民幣12萬元為藍委鄭天財助選，台北地院依《反滲透法》判處李尚典5月徒刑，郭佩金4月徒刑，緩刑5年，均得易科罰金。綠委王定宇等人認為輕判，提案修正《反滲透法》明定最低1年的刑度規定，但法務部報告稱「恐有不符罪刑相當性原則及刑罰級距的疑慮」；而陸委會副主委梁文傑12日則認為，《反滲透法》過去有輕判狀況，立委討論後再看大家有無共識。

立院內政委員會12日審議立委所提《反滲透法》部分條文修正草案，並備質詢。綠委王定宇、王義川提案說明，現行《反滲透法》第3條至第5條罰則無最低刑度規定，僅有最高法定刑之規定，留給法官相當寬廣的判刑空間，極可能只以簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，如此「滲透收買成本低廉、被抓到代價又不大」成本考量下，屆時國安、檢調及法院等執法量能，可能將被大量案件所拖垮，導致反滲透的效果有限。

王定宇、王義川等人提案修正《反滲透法》第3條、第4條，違反規定者，從現行條文「處5年以下有期徒刑」，修正為「處1年以上、5年以下有期徒刑」；另也提案修正《反滲透法》第5條，就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密進行遊說者，從現行條文「處3年以下有期徒刑」，同樣修正為「處1年以上、5年以下有期徒刑」。

法務部書面報告指出，草案提高最低刑度之結果，可能導致情節較輕情形，仍須處1年以上的有期徒刑，倘又不符諭知緩刑或酌減其刑的要件，恐有不符罪刑相當性原則及刑罰級距的疑慮，建請再酌。

但梁文傑於內委會前受訪時認為，《反滲透法》案例過去有輕判狀況，立委討論後再看大家有無共識。至於立委提案設立國安專題，梁文傑說，司法院認為已有進行，但立委覺得不夠，看大家在中間是否取得共識。

