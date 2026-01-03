綠委提修「兩國條例」藍竟挺到底？她回顧大型翻車現場：陸委會也廢了吧

2026年朝野對立氛圍加劇，民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，刪除「地區」、「國家統一」等字樣​，陸委會對此表示尊重國會自主，兩岸條例因具高度敏感性，修正須有社會多數共識。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日在臉書批評，這已非民進黨第一次玩弄兩岸關係，民進黨立委蔡易餘2020年就曾做過的一樣的事情，呼籲林宜瑾這次「堅持提案」，別妄想在野當煞車皮。

針對兩岸條例修正案，林宜瑾今說明，已在昨日上午完成修法連署，提案把「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條例內容中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土的用字，使法條更進一步地符合基本事實，透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。

蔡易餘曾提案又撤案 王鴻薇酸 林宜瑾 ：要做就做全套

修正案消息一出，隨即引發在野砲轟。王鴻薇指出，林宜瑾提案修正兩岸關係條例，更要把增修條文「國家統一」的字眼拿掉，事實上，蔡易餘早在2020年就做過一樣的事情，當時修正案在立法院一讀通過後，交付內政委員會審查，最終蔡易餘卻突然自己撤回提案，稱時機點太危險，有義務避免台海局勢失穩。王鴻薇喊話林宜瑾，要做就做全套，建議加碼提案廢止兩岸條例、廢止陸委會，一定要提好提滿，不要像同事蔡易餘，到了發現真的沒人阻止後，才發現自己有義務避免台海失穩，自己摸摸鼻子撤案。

王鴻薇質疑，林宜瑾的作法，相信民進黨同樣派系的賴清德不會不知道，賴清德應針對林宜瑾的提案修法，對國人表態，不要躲在小小立委背後，應正面回應是不是也同意林宜瑾的提案呢？王鴻薇批評，林宜瑾和賴清德一樣，玩弄抗中當政治提款機，這次就等著看民進黨鬧，但她要提醒，若真的玩火不甚，當家鬧事變成台灣有事，「那麼應該所有的責任都要由執政黨跟賴清德總統來負責，別想再拿在野黨當你們的剎車皮。」

