綠委提南高屏澎觀光圈 盼中央地方推南台灣國際行銷

（中央社記者王揚宇台北21日電）為推動南台灣區域經濟共榮發展、強化南台灣觀光產業，民進黨立委許智傑等南高屏立委今天召開記者會，提出南高屏澎觀光圈前進國際旅展等主張，也希望中央與地方共同攜手，強化南台灣的國際行銷宣傳。

民進黨立委許智傑、邱志偉、黃捷、郭國文、林宜瑾、林俊憲、徐富癸等人，今天在立法院召開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會，提及演唱會經濟，並倡議台南、高雄、屏東、澎湖觀光圈前進國際旅展，以及推動MICE產業與南台灣好玩卡等相關主張。

廣告 廣告

許智傑說明，南部是台灣觀光重鎮，然而長期重北輕南等因素下，導致南台灣產業轉型較緩慢，不過近幾年在中央及地方合作下，逐漸靠演唱會經濟等模式打開國際知名度，產生不少外溢效益，演唱會期間台南跟屏東的住宿也大幅成長。

許智傑認為，中央對南台灣觀光發展投入的資源遠遠不夠，範圍也不夠廣泛，應投入更多資源，整合區域及各鄉鎮，進行整體觀光規劃。

林俊憲表示，南台灣有豐富的觀光資源，也與北部有不同的人文風景，希望政府對外行銷時，能有一定比重行銷南高屏觀光景點。

黃捷指出，希望演唱會經濟可以串聯起台南、高雄、屏東的觀光景點，大家一起享受演唱會經濟的效益，也可以把郵輪與演唱會串聯在一起，這將會是很棒的聯合行銷方式。

林宜瑾提到，台南不僅是文化古都也是美食之都，如何把南台灣的觀光資源串聯在一起，避免單打獨鬥。

徐富癸透露，要串聯起南台灣豐富的觀光資源，交通很重要，希望未來要強化交通規劃與觀光資源整合，讓南高屏結合成一個大型旅遊觀光生活圈。

與會立委也建議政府要重視MICE產業鏈，即「會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大型會議（Convention）、展覽（Exhibition）」，並結合南台灣城市形象，提升會展觀光吸引力，帶動更多國際會展活動在南台灣舉辦。（編輯：張若瑤）1141121