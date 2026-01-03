綠委提案修兩岸條例刪「國家統一」「地區」 改稱「台灣與中華人民共和國」

民進黨立委林宜瑾提案修改《兩岸人民關係條例》。取自林宜瑾臉書



民進黨立委林宜瑾今（3）日在臉書表示，自己已經在昨（2）日上午完成《兩岸人民關係條例》的修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，我們要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

林宜瑾分享了自己提這一案的核心關懷，並痛批藍白逢中必跪，信手拈來，都是藍白扯國家後腿的證據。以昨天為例，民進黨提案譴責中國軍演，卻遭藍白聯手否決，在一個飽受侵略威脅的民主國家中，代表全民問政的國會，竟然連中國明擺著的野蠻行徑，都不願也不敢發聲譴責，這是極度悲哀的。他也指出藍白逢中必跪逢中必反逢國安必反，不僅辜負人民託付，在國際關係上亦恐形構台灣欠缺反侵略決心的虛假幻象，甚至進一步動搖民主盟友挺台意願。

林宜瑾也提到，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。然而，我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，《兩岸人民關係條例》就是一例。因此，她除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

林宜瑾也認為從傅崐萁擔任黨團總召，到鄭麗文當上國民黨黨主席後，藍白非常明顯的進一步習近平鷹犬化。他們在立法院又是違憲，又是關掉憲法法庭；又是意圖癱瘓公視，又是妄想復活中天；又是越權編預算，又是阻擋明年度國家總預算……一連串惡搞式操作，完全讓人看不清，他們到底是哪一國的立委。

最後對於法案是否被擋，林宜瑾也表示就算被擋又如何，「#藍白紅」可以持續阻擋台灣人的國安法案，但是阻擋不了台灣人持續發聲。何況，這並不是台灣人第一次抵抗境外敵對勢力及其在地協力者，我們要跟一代又一代勇敢的前輩們一樣，用灼灼炙烈的反抗意志，照破侵略者的虛偽假面。

