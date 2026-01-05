綠委提案修兩岸條例改兩國？蕭旭岑：美國會出手請賴清德擋下

蕭旭岑指美國會出手、請賴清德擋下綠委兩岸條例修法提案。資料照 廖瑞祥攝



民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。國民黨副主席蕭旭岑今（5）表示，此事衝擊兩岸關係，會被視為法理台獨，讓中國有符合反分裂法、動武的條件，他認為最後美國會出手，請賴清德總統把此事擋下。

林宜瑾日前表示，將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾說，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

蕭旭岑今接受廣播專訪表示，他有兩個判斷，第一個是政治動作而已，為了累積相罵本；第二個可能性，林宜瑾是賴系立委，有可能唱雙簧，真的要去執行「新兩國論」，因修憲太困難，修法還是有可能，未來可以觀察，立法院民進黨團總召柯建銘的態度，其次是行政部門是否會提相對應的修法。

蕭旭岑表示，若此事繼續發展下去，會對兩岸關係帶來衝擊，會被視為法理台獨，讓中國有符合反分裂法、動武的條件，賴清德總統是否希望此事發生，構成法理台獨的要件之後，兩岸會有衝突，因此可以宣布戒嚴、停止2028年選舉等，都有可能發生。蕭認為最後美國會出手，請賴清德把此事擋下。

對於前總統陳水扁原定1月4日《總統鏡來講》政論節目被喊卡，並爆料行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。蕭旭岑說，絕對是賴清德下令的，但他肯定賴清德這樣做是對的，保外就醫本來就是特殊狀態，怎麼可以趴趴走、主持節目？很多人是看不下去的，但賴清德出手是警告也有政治考量。

