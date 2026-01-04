綠委提案修兩岸條例 國台辦：若碰紅線將採取「斷然措施」

民進黨立委林宜瑾推動修正《兩岸人民關係條例》，要將「台灣地區與大陸地區」改為「台灣與中華人民共和國」，獲超過20位立委連署。但修法方向挑起中國敏感神經，國台辦喊話高度關注有關動向，別推動法理台獨，否則將採取斷然措施反擊。

林宜瑾所提的修正法案，恐大幅改變兩岸定位，提案研擬將現行的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，其中更要刪除條文中「國家統一前」、「地區」等用語，法案已獲得20多位綠委連署。

民進黨立委張雅琳指出，這次提案表達了台灣人民的心聲，台灣人民對於中國這樣武力打壓、恐嚇威脅，是無法接受且心生不滿的，所以有這樣提案是理所當然。

不過遭在野國民黨主席鄭麗文反批，提案的林宜瑾委員承認詐領助理費，是個十足的貪污犯，民進黨的政治人物只要出現個人政治生涯重大危機、貪腐無能的時候，就會搬出「台獨」這帖救命湯。

而綠營修法方向才剛提出，中國國台辦就強硬回應，要民進黨立委別赤裸裸推動法理台獨，否則台獨分裂勢力觸碰紅線，中方必定採取斷然措施，迎頭痛擊；我方陸委會則強調，兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正必須取得社會共識。

