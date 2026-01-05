綠委提案修兩岸條例 國台辦：若踩紅線將採「斷然措施」
民進黨立委提案修改《兩岸人民關係條例》，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。對此，中國國台辦昨日回應，「高度關注有關動向」，並聲稱若觸碰紅線，將依據《反分裂國家法》採取斷然措施，迎頭痛擊。
民進黨立委林宜瑾指出，將提案把《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸人民關係條例》）更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也將刪除條例內容「國家統一前」用字，以及透過「地區」相稱兩國領土，使法條更進一步地符合基本事實。該案已獲得超過20名綠委連署，將正式提案。
「我們高度關注有關動向。」國台辦發言人陳斌華昨（4日）晚間指出，該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，妄圖改變世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國的台海現狀，赤裸裸推動『法理台獨』，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定，用心險惡、性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的『和平破壞者』『危機製造者』『戰爭煽動者』。」
陳斌華強調，台獨意味著戰爭，是死路、是絕路。「我們有充分信心和足夠能力粉碎任何形式的『法理台獨』圖謀，決不允許『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。」最後還說，「希望廣大台灣同胞認清『台獨』邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對『台獨』分裂活動，同我們一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。」
