綠委提案修兩岸條例 王鴻薇酸直接廢陸委會：提好提滿 別像蔡易餘

民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，她將提案修正「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。對此，國民黨立委王鴻薇開酸，林宜瑾要繼續提好提滿，不要像蔡易餘一樣撤案，也可直接提案廢止兩岸人民關係條例和陸委會。

針對該起事件，王鴻薇今透過影片表示，林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，一定要提好、提滿，千萬別像蔡易餘一樣，曾提過類似案子，最後蔡自己撤案，還說要為了國家發展著想。

王鴻薇也酸，所以林宜瑾應該要有勇氣繼續提好提滿，而且像林這樣搞一邊一國、兩國論的立法意旨，其實根本大費周章修正條文，應該直接提案廢除兩岸人民關係條例、提案廢除陸委會。

王鴻薇也強調，既然民進黨立委想要當家鬧事，那就不要想要立法院的在野黨當「煞車皮」。她也呼籲，這要請同黨籍且同派系的賴清德總統針對此案來做表態，賴是否也同意林的提案？如果「當家鬧事」變成「台灣有事」，那麼應該所有的責任應由執政黨跟賴清德負責，「不要再拿在野黨當你們的煞車皮。」

