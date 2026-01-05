綠委提案修兩岸條例 蕭旭岑曝賴清德目的：搞戒嚴、停2028大選

民進黨立委林宜瑾提案修法「兩岸人民關係條例」，除了更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除「國家統一」等字眼。國民黨副主席蕭旭岑今（5）日批評，此舉勢必會為兩岸關係帶來衝擊，他研判賴清德總統是否希望發生衝突，一旦兩岸發生戰爭，他就能戒嚴、停止2028選舉。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑今日接受廣播節目專訪時，對於林宜瑾提案修法，他個人是有兩個判斷。首先，民進黨在國會並非多數，因此可能只是為了累積相罵本的政治動作，認為藍白會把法案擋在程序委員會，這樣就可以再拿出來罵。

蕭旭岑接著提到，至於第二個可能性他比較重視，林宜瑾是賴系立委，同時也有28名綠委連署，這並非小數目，所以賴清德是否要藉此唱雙簧，執行「新兩國論」？畢竟修憲太困難，但修法仍有可能，況且賴政府都可以不鳥立法院三讀通過的法律了，直接執行有何不可？

民進黨立委林宜瑾。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑認為，這件事還有兩個關卡要觀察。首先，就是民進黨團總召柯建銘的態度，是否真會讓這個案子由黨團去推動；其次，行政部門的態度，是否會去提一個相對應的修法，這兩個情況目前仍是混沌未明。

蕭旭岑表示，但是日前陸委會聲明提到還要「凝聚更多共識」，等於就是在打槍這個案子，最重要的是還是要看綠委還在簽署中，黨團怎麼處理還要觀察，一旦這件事只要過了民進黨團，那就不可能善了。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑直言，此舉勢必會為兩岸關係帶來衝擊，最後會被視為是法理台獨的動作，這樣就符合大陸《反分裂法》的動武條件，「但我想賴清德是不是就希望這件事發生？兩岸發生衝突，他就能戒嚴、停止2028選舉」。不過蕭旭岑認為，美國這邊會出手，叫賴清德擋下這個法案。

