綠委提案修兩岸條例！鄭麗文氣罵：藐視中華民國憲法，直接挑戰法理台獨

政治中心／綜合報導

立委林宜瑾提案修兩岸條例！國民黨主席鄭麗文直呼「藐視中華民國憲法，直接挑戰法理台獨」。（圖／翻攝畫面）

民進黨林宜瑾上周提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，正名兩岸分屬兩國。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日回應批評林宜瑾是「十足的貪污犯」搬出「台獨這帖救命湯！」根本是藐視中華民國憲法，直接挑戰法理台獨。

鄭麗文上午出席「國民黨客家工作會議」前受訪時，針對林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」改名「台灣與中華人民共和國人民關係條例」等一事時，她回應表示，「可悲台獨！已經淪為台灣政客的政治遮羞布」，一向以來民進黨政治人物只要出現個人政治生涯重大危機、貪腐無能的時候，就會搬出「台獨這帖救命湯！」

鄭麗文說，這次提案的林宜瑾委員，她自己向檢調認罪承認詐領助理費，是個十足的貪污犯，民進黨在賴清德長年執政的台南，不管是他自己的市府團隊；現任台南立委自己的嫡系子弟兵，一而再再而三地出現貪腐問題，他不聞不問、不處理。然後今天就在賴清德剛剛向國際社會詔告說，他不會宣布台獨的時候，自己的子弟兵就在立法院提出一個，藐視中華民國憲法直接挑戰法理台獨的法案，「我倒要看看賴清德總統會如何處理？」

鄭麗文指出，自己已經跟賴清德說過了，如果賴清德向國際社會宣示的不會台獨是真的，那就趕快下架台獨黨綱，結果你不敢回答，如今自己子弟兵，要在立法院提出一個這樣的法案，是不是又像過去一樣，之前都有人想挑戰中華民國憲法，都有人想要遂行兩國論或法理台獨，最後連程序委員會都不敢送，就自己撤案了，「我很想知道賴總統態度是甚麼？是林宜瑾想挽回自己瀕臨時死亡的政治生命，還是你私下授意玩兩手，我們就等著看吧！」

