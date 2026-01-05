綠委提案修法《兩岸條例》 蕭旭岑喊賴清德另有目的：讓他能戒嚴、停止2028大選

民進黨立委林宜瑾提案修法《兩岸人民關係條例》，刪除原條文中「國家統一前」、「地區」等領土用語，並更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（5）日批，這法案將對兩岸關係帶來衝擊，「但總統賴清德是不是就希望如此？兩岸發生衝突，他就能戒嚴、停止2028選舉。」

蕭旭岑在節目《嗆新聞》中表示，這動作有兩種可能性，一是民進黨沒有國會多數，所以可能只是為了累積相罵本的政治動作，藍白只要把法案擋在程序委員會，就可以再出來罵。

蕭旭岑說，但他比較重視第二個可能性，林宜瑾是賴系立委，28位立委連署也不是小數目，賴清德是否要藉此唱雙簧，執行「新兩國論」？因為修憲太困難，但修法就有可能，「而且賴清德都可以不鳥立院三讀通過的法律了，直接執行有何不可？」

蕭旭岑稱，此案目前還有兩個關卡，首先是民進黨團總召柯建銘的態度，是否真的要讓黨團去推動這個案子；第二則是行政部門的態度，會不會由政院去提出相對應的修法版本，這兩個關卡目前仍有待觀察。

​蕭旭岑提到，不過陸委會聲明表示還要「凝聚更多共識」​，等於就是在打槍這個案子，不過重要的是民進黨立委還在連署法案中，仍要觀察民進黨團怎麼處理，「但這件事只要過了黨團，就不可能善了。」



蕭旭岑批，這個修法悖離憲法的一中架構，將被視為法理台獨，符合中國《反分裂法》的動武條件，對兩岸關係帶來衝擊，「但我想賴清德是不是就希望這件事發生？兩岸發生衝突，他就能戒嚴、停止2028選舉」，但他認為美國會出手，叫賴清德擋下這個法案。

