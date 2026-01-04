綠委提案修「兩岸條例」 蘇巧慧：台灣是中華民國、主權獨立國家

民進黨新北市立委蘇巧慧表示，台灣是主權獨立的國家、名稱為中華民國，這是既有事實，也將在此基礎上捍衛國家與台灣；至於相關修法提案，立法院提案眾多，她尚未詳閱，看完以後再討論。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」，正名兩岸分屬兩國。對此，新北市立委蘇巧慧表示，台灣是主權獨立的國家、名稱為中華民國，這是既有事實，也將在此基礎上捍衛國家與台灣；至於相關修法提案，立法院提案眾多，她尚未詳閱，看完以後再討論。

蘇巧慧今一早前往蘆洲保和宮、湧蓮寺及市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜年、爭取地方支持。媒體問及「針對林宜瑾提案修正兩岸條例，要如何確定台灣跟中國對等的國家關係？」蘇巧慧指出，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這是一個事實，也會在這樣的事實基礎上捍衛自己的國家、台灣。那至於委員的提案，在立法院本來就有很多，這個提案她還沒有看過，看完以後再討論。

