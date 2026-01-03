綠委提案兩岸條例更名 改成「台灣與中華人民共和國」

民進黨立委林宜瑾。（本報資料照片）

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，目前已經獲得超過20位綠委連署。林宜瑾今（3）天強調，台灣、中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。

林宜瑾表示，昨日上午他完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，他們要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

林宜瑾指出，昨天民進黨提案譴責中國軍演，卻遭藍白聯手否決，在一個飽受侵略威脅的民主國家中，代表全民問政的國會，竟然連中國明擺著的野蠻行徑，都不願也不敢發聲譴責，這是極度悲哀的。國民黨和民眾黨的逢中必跪、逢國安必反，不僅辜負人民託付，在國際關係上亦恐形構台灣欠缺反侵略決心的虛假幻象，甚至進一步動搖民主盟友挺台意願。

林宜瑾說，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，他深深感受到身為民進黨立委，他有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。也因此，在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓他們對中國軍演發出不平之鳴的同一時間，他在立法院內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署他對兩岸人民關係條例的修法提案。

林宜瑾強調，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。然而，我國部分法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。因此，他除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

至於是否擔心法案被擋？林宜瑾直言，就算被擋又如何，「藍白紅」可以持續阻擋台灣人的國安法案，但是阻擋不了台灣人持續發聲。何況，這並不是台灣人第一次抵抗境外敵對勢力及其在地協力者，他們要跟一代又一代勇敢的前輩們一樣，用灼灼炙烈的反抗意志，照破侵略者的虛偽假面。

