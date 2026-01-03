綠委提案兩岸條例更名 陸委會：修法須有社會基礎

民進黨立法委員林宜瑾近期串連黨內20名立委，擬具銜提案將現行《兩岸人民關係條例》的法案名稱，修改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。對此，行政院大陸委員會今（3）日回應表示，該條例具有高度的政治敏感性，任何相關的修正都必須要能獲得社會多數的共識。

針對此項修法提案，陸委會提出三點正式回應。首先，陸委會表達對國會自主權的尊重，指出立法委員的提案屬於立法權核心事項，行政部門現階段不會表示意見，但若法案順利進入審議程序，屆時將依程序表達政府立場。

其次，陸委會強調，兩岸條例是依據憲法增修條文授權所制定，作為規範雙邊人民往來交流的法制基礎，其修改必須審慎並以廣泛的社會共識為前提。

陸委會副主委梁文傑。（圖／中天新聞）

陸委會最後說明，為因應當前的兩岸關係以及防範中共對台的統戰滲透，政府當前的優先要務，是推動已提出的兩岸條例部分條文修正草案。

陸委會樂見相關法案已交付委員會，並期盼能儘速排審，藉此補強現行法制的缺漏之處，進一步強化台灣的國家安全保障。

