綠委提案國安基金擴增至1兆元 操盤手「點頭」但藍委「有異見」

民進黨立委提案國安基金規模倍增至1兆元，國安基金操盤手阮清華認同，但國民黨立委持保留態度。李政龍攝



民進黨立委郭國文、李坤城等人提案修正《國家金融安定基金設置及管理條例》，將發國基金規模從現行5,000億元倍增至1兆元；不過國民黨立委賴士葆、林思銘、羅明才等人則不贊同，賴士葆認為提高規模恐增加利息成本，林思銘認為過去8次護盤實質動用資金不到2,000億元，沒必要提高規模；但羅明才則力挺國安基金規模應擴增至2兆元。

立法院財政委員會今（10）日審查立委提案修正《國家金融安定基金設置及管理條例》；包括民進黨立委郭國文、李坤城等人，建議將國安基金規模從目前5,000億元倍增至1兆元。

賴士葆表示，國安基金過去8次護盤，除了2000年那次動用資金逾1,000億元，其他各次動用資金都不用2,000億元，甚至有一次只動用7.6億元，而且獲利至少6.22%，至多有逾50%。顯示國安基金目前規模是綽綽有餘。

賴士葆也說，股票市場是否失靈要看成交量，無量下跌國安基金才要進場，但現在沒有這情況發生，且今天只有委員提案，沒有政院版本，建議應先召開修法公聽會，廣納各方意見。另外，賴士葆也認為，若今天真的股市大崩盤，1兆元額度也沒用，股市是HOLD不住的，只是心理藥，他對修法持保留態度。

林思銘也認為，國安基金過去8次進場護盤，最多動用資金也只1,227億元，最少只動用7.56億元，一口氣要從目前可動用的5,000億元增加至1兆元，很不合理。

對此，國安基金管理委員會執行秘書阮清華解釋，現在國安基金雖然規模有5,000億元，但為顧及勞工退休及公務員退撫穩定，四大基金3,000億元額度都未動用，實際動用的額度只有銀行借款的2,000億元。

阮清華表示，雖然過去都未動用到2,000億元，但國安基金管理委員會在操作時都會顧及天花板只有2,000億元，操作都非常保守。國安基金1990年成立之初，台股規模只9.2兆元，如今台股市值已達97兆元，是國安基金成立之初的10.5倍，外資持股占比也從當年的8.44%，增加38.41個百分點至46.85%，因此雖然目前未有政院修法版本，但國安基金是贊成委員的提案建議。至於是否要召開公聽會廣徵各方專家意見，會尊重委員會決議。

雖然賴士葆、林思銘對國安基金規模擴充持保留意見，但同黨的羅明才則建議國安基金規模應擴充到2兆元才夠。以國安基金過去進場護盤多次獲利逾20%來看，提高規模也能增加獲利。

對此，阮清華表示，國安基金管理委員會認同國安基金規模要提高；但若提太高也會有後遺症，一開始進場買太多，退場時也會影響股市。另外，假若提高2兆元，四大基金借款額度3,000億元不變，剩餘1.7兆元銀行貸款規模，恐怕單一銀行吃不下。

據悉，國安基金目前2,000億元銀行貸款是向台灣銀行融資，借款利率約1.4%左右，而且借多少、算多少，有動用才要支付利息。

提案委員、郭國文除了建議國安基金擴容，也提醒，過去8次進場護盤獲利約660億元，但國安基金是政府賺股災財，散戶棄股落跑時進場撿便宜，獲利無條件歸國庫好像也不對。請國安基金管理委員會研議未來獲利是否要撥補給健保、國保，而不是直接進國庫統收統支。

李坤城則澄清，他提修正案絕非危言聳聽說兩岸要開戰，而是想讓國安基金子彈多一點，讓投資人有更多信心，沒有特殊時機考量。

阮清華也認同，現行實際可動用規模2,000億元，在操盤都省著用，確實影響護盤功能。他最後表示，我不是股神，但國安基金可動用額度若能從2,000億提高到7,000億，相信對股市穩定、提升投資信心有很大幫助。

不過，今天會議只有詢答，未實質處理，有關立委所提的國安基金修正草案將另擇期再審。

國安基金歷次進場。太報製表

