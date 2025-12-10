綠委提案國安基金擴增至1兆元 操盤手「點頭」但藍委「有異見」
民進黨立委郭國文、李坤城等人提案修正《國家金融安定基金設置及管理條例》，將發國基金規模從現行5,000億元倍增至1兆元；不過國民黨立委賴士葆、林思銘、羅明才等人則不贊同，賴士葆認為提高規模恐增加利息成本，林思銘認為過去8次護盤實質動用資金不到2,000億元，沒必要提高規模；但羅明才則力挺國安基金規模應擴增至2兆元。
立法院財政委員會今（10）日審查立委提案修正《國家金融安定基金設置及管理條例》；包括民進黨立委郭國文、李坤城等人，建議將國安基金規模從目前5,000億元倍增至1兆元。
賴士葆表示，國安基金過去8次護盤，除了2000年那次動用資金逾1,000億元，其他各次動用資金都不用2,000億元，甚至有一次只動用7.6億元，而且獲利至少6.22%，至多有逾50%。顯示國安基金目前規模是綽綽有餘。
賴士葆也說，股票市場是否失靈要看成交量，無量下跌國安基金才要進場，但現在沒有這情況發生，且今天只有委員提案，沒有政院版本，建議應先召開修法公聽會，廣納各方意見。另外，賴士葆也認為，若今天真的股市大崩盤，1兆元額度也沒用，股市是HOLD不住的，只是心理藥，他對修法持保留態度。
林思銘也認為，國安基金過去8次進場護盤，最多動用資金也只1,227億元，最少只動用7.56億元，一口氣要從目前可動用的5,000億元增加至1兆元，很不合理。
對此，國安基金管理委員會執行秘書阮清華解釋，現在國安基金雖然規模有5,000億元，但為顧及勞工退休及公務員退撫穩定，四大基金3,000億元額度都未動用，實際動用的額度只有銀行借款的2,000億元。
阮清華表示，雖然過去都未動用到2,000億元，但國安基金管理委員會在操作時都會顧及天花板只有2,000億元，操作都非常保守。國安基金1990年成立之初，台股規模只9.2兆元，如今台股市值已達97兆元，是國安基金成立之初的10.5倍，外資持股占比也從當年的8.44%，增加38.41個百分點至46.85%，因此雖然目前未有政院修法版本，但國安基金是贊成委員的提案建議。至於是否要召開公聽會廣徵各方專家意見，會尊重委員會決議。
雖然賴士葆、林思銘對國安基金規模擴充持保留意見，但同黨的羅明才則建議國安基金規模應擴充到2兆元才夠。以國安基金過去進場護盤多次獲利逾20%來看，提高規模也能增加獲利。
對此，阮清華表示，國安基金管理委員會認同國安基金規模要提高；但若提太高也會有後遺症，一開始進場買太多，退場時也會影響股市。另外，假若提高2兆元，四大基金借款額度3,000億元不變，剩餘1.7兆元銀行貸款規模，恐怕單一銀行吃不下。
據悉，國安基金目前2,000億元銀行貸款是向台灣銀行融資，借款利率約1.4%左右，而且借多少、算多少，有動用才要支付利息。
提案委員、郭國文除了建議國安基金擴容，也提醒，過去8次進場護盤獲利約660億元，但國安基金是政府賺股災財，散戶棄股落跑時進場撿便宜，獲利無條件歸國庫好像也不對。請國安基金管理委員會研議未來獲利是否要撥補給健保、國保，而不是直接進國庫統收統支。
李坤城則澄清，他提修正案絕非危言聳聽說兩岸要開戰，而是想讓國安基金子彈多一點，讓投資人有更多信心，沒有特殊時機考量。
阮清華也認同，現行實際可動用規模2,000億元，在操盤都省著用，確實影響護盤功能。他最後表示，我不是股神，但國安基金可動用額度若能從2,000億提高到7,000億，相信對股市穩定、提升投資信心有很大幫助。
不過，今天會議只有詢答，未實質處理，有關立委所提的國安基金修正草案將另擇期再審。
更多太報報導
【12月出口2-2】11月對美出口創3冠王紀錄 美國穩坐最大出口市場
【12月出口2-1】震憾！11月出口再越600億美元大關 年內3度超車韓國
立委提案國安基金倍增至「兆元級」？財政部:大致認同 有助維持股市穩定
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 23
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「回饋民眾」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 17
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 56
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 2 小時前 ・ 159
兩大集團開戰？電池廠大火血虧百億！台泥「求償46億」中鼎不服反擊
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台泥（1101）旗下三元能源科技電池廠今年7月14日發生大火，損失逾百億元。台泥集團主張施工與監造單位有責，向中鼎（9933）及...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 214
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 5
中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架
位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 69
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 27
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 4 小時前 ・ 18
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 58