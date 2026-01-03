綠委提案擬將兩岸條例改為「兩國」 陸委會：必須獲得社會多數共識

民進黨林宜瑾提案擬將「兩岸人民關係條例」改為「兩國」的表述，盼符合雙邊互不隸屬的現實情況。資料照。取自林宜瑾臉書



民進黨立委林宜瑾今天（1/03）表示，將提案修《兩岸人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾這項修正草案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。陸委會對此表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

由於現行規範台灣與中國大陸之間人民往來關係的主要法源《兩岸人民關係條例》，於1992年7月完成立法後至今已超過33年，其立法根據是在1991年《憲法》第一次增修時，列入「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，但至今此一描述台海兩岸人民關係的表述並未改變。

對此，陸委會今天回應指出，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。

陸委會強調，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

陸委會也指出，為因應當前兩岸關係及中共對我統戰滲透，政府優先提出兩岸條例部分條文修正草案，「我們樂見相關法案已經付委。陸委會期盼委員會能儘速安排審議，補強現行法制缺漏，進一步強化國家安全保障。」

