綠委提案改兩岸條例分「台灣與中華人民共和國」！陸委會回應了

中國近幾年來不斷以軍事威脅台海區域，過去更數度以圍台軍演試圖影響台灣民眾。對此，民進黨立委林宜瑾提案修法《兩岸人民關係條例》，將該法名稱改為「台灣與中華人民共和國關係條例」，已獲20名同黨立委連署，將正式提案。針對綠委們提案，陸委會也公開回應。

林宜瑾日前在臉書指出，台灣中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。昨日上午我完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，我們要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

林宜瑾貼出提案內容。（圖／翻攝林宜瑾臉書）





她進一步說，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。然而，我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。因此，我除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。對於綠委們提案內容，陸委會則說，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，法案進到審議程序後，行政部門自會依程序表達立場。並強調：「兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。」

綠委提案大改「兩岸條例」！將分「台灣與中華人民共和國」陸委會回應了

針對綠委們提案，陸委會強調：「兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。」（圖／民視新聞資料照）





