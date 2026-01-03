綠委提案 兩岸條例改為兩國

民進黨立委3日稱將提《兩岸條例》修正草案，名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。圖為109年綠委曾提類似修法草案後撤案，引發獨派團體抗議。（本報資料照片）

民進黨立委林宜瑾3日宣布將提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱《兩岸條例》）修正草案，除了將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」互稱兩岸的用語。藍營痛批是在玩火自焚，擔憂稍有不慎，當家鬧事就會變成「台灣有事」；綠營則緩頰稱是個別委員提案。賴清德總統昨面對媒體詢問時未予回應，不過政院人士則說，「對於有助於深化國家認同的修法，相信國人都會予以支持」。

林宜瑾昨天一早於社群平台宣布，前天完成《兩岸條例》修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。然而，早在民國109年民進黨立委蔡易餘也曾提出類似修法草案，且當時民進黨在國會席次單獨過半，但也因引發爭議，迫使蔡易餘高呼，為了「台灣前途發展」的現實狀況下，不得不妥協撤案。

政院人士指出，《憲法增修條文》第11條已明確規範，「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，除此之外，即使配合增修條文前言內容觀察，也都不涉及我國與中國之間的名詞定義或相互關係；他並強調，對於有助於深化國家認同、鞏固國家安全、提升台灣國際地位的修法，相信國人都會予以支持。

由於林宜瑾出身台南市，被視為賴清德子弟兵。國民黨指出，當內政失能、民意疲乏、社會焦慮難以安撫時，民進黨選擇的不是回頭面對治理問題，而是持續把焦點推向對岸。當政治人物試圖透過修法、改名、重新定義兩岸關係的法律基礎，實際效果卻是將台灣推向更難回頭的對抗軌道，這種作法不是戰略定錨，而是玩火自焚。

白委林國成也說，民進黨應該要出面說清楚，修正案到底是林宜瑾與綠委們的態度，還是整個民進黨及政府的態度，但最終無論是誰的態度，都是政治操作，在兩岸關係已經降至冰點的情況下，能夠不要挑釁就不要挑釁。

對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱緩頰，《兩岸條例》法源依據來自《憲法增修條文》第11條的規定；至於「自由地區」與「大陸地區」的用詞，係來自《憲法增修條文》第11條的規定，也是《兩岸條例》的上位母法，所以如果需要與時俱進加以調整，仍舊要回到母法的高度，進行充分的社會溝通尋求全民共識。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤被問到總統是否知情時受訪表示，她也有連署，但目前為止是林宜瑾個人的提案，上周剛提出，未來議案在台灣國會內或社會討論，都可以讓時間去匯聚更多共識，所以也不用太急切的認為提案就是下一步的作為，在台灣任何議案都要有充分的民主討論過程。

另外，因行政院版提出的《兩岸條例》修正草案已付委審查，未來林宜瑾提案後，很有可能跟政院版一起併案審查。對此，行政院發言人李慧芝僅表示，政院版《兩岸條例》的修法方向，是為了強化國家安全、防止境外勢力滲透、杜絕對敵效忠的行為。