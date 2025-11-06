綠委提「轉大人ETF」孩子滿18可領100萬 黃士修傻眼：沒文化真可怕





日前民進黨立委郭國文在立院質詢時提出「轉大人ETF」，號稱政府每月替0至10歲的孩子補助4000元，再加上家長也投入4000元，孩子滿18歲即可領100萬做為人生第一桶金。對此「核能流言終結者」創辦人黃士修表示，郭國文的投資邏輯模糊、若遇重大系統性風險，導致18年後與目標有巨大落差，屆時無人可負責，甚至連收益也算錯，他直言，「沒文化真可怕」。

黃士修在臉書表示，郭國文提出「轉大人ETF」，讓家長每月繳4000元，再加上政府補助4000元，繳10年讓孩子年滿18歲可以領100萬元，但郭國文以台股年化報酬率為10%計算，每個月8000，強制鎖定18年，其中不存在可交易的二級市場，「這是極大的曝險。」他強調，「將市場的Beta包裝成保證收益，更不負責任。」、「我為何不自己存0050，還要給你抽一手？」

廣告 廣告

黃士修直言，這個提案以國家隊為名，混合政策目標和財務目標，「投資邏輯模糊，根本黑箱。」而台股近年為大多頭格局，更須注意，歷史報酬不能保證未來績效。若遇重大系統性風險，或長期空頭市場，導致18年後與目標有巨大落差，屆時無人可負責。他說，對很多家庭而言，養小孩已經負擔沉重，額外多榨4000元，國庫再撥4000元，都是納稅人的錢，「拿我的錢，當你的政治工具？」

黃士修補充，郭國文的收益根本算錯，家長月繳4000元，累積10年本金就48萬，加政府補助則為96萬。月存8000元，繳10年，年化報酬率10%，複利計算18年，總資產為366萬。「郭國文說，在孩童年滿18歲時，便有約100萬可以使用，你的數學是國文老師教的嗎。」

（封面圖／翻攝郭國文臉書）

更多東森財經新聞報導



淘寶、拼多多應落地納管？ 經長：不會讓中國電商來台經營

補充保費3大改革！ 租金、利息全跑不掉 480萬人受影響

第1天托嬰就出事！ 2月大女嬰發紺猝死 保母過失致死送辦