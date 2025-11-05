綠委搶宣傳普發現金 楊智伃掀昔反對言論

▲前國民黨發言人楊智伃酸，民進黨副秘書長何博文「北海小抄人，連政績也要抄嗎」。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元將於今（5）日早上8點起開放登記。不過，前國民黨發言人楊智伃今（5）日發文直指，昔日民進黨工職、民代、行政官員曾稱，「普發現金違憲」、「用你的錢買你的票」，現在卻開始割稻尾，在脆上還看到民進黨副秘書長，論文抄襲被撤銷學位的何博文，喜滋滋的作圖還放上自己的人像，讓她不禁狠酸「北海小抄人，連政績也要抄嗎」

財政部今天表示，普發現金登記入帳將自11月5日上午8時起開放預登記，前5天以身分證字號或居留證號尾數分流，款項將於11月11日晚間6時起陸續入帳，加計銀行作業程序，民眾可於11月12日領到新台幣1萬元。

對此，楊智伃發文表示，感謝國民黨黨團、民眾黨一起努力，提案人藍委王鴻薇在推進政策的過程中更是受到不少委屈。不過，從昨晚開始，一堆民進黨民代到黨工職開始割稻尾，在脆上還看到民進黨副秘書長、論文抄襲被撤銷學位的何博文，喜滋滋的作圖還放上自己的人像，來宣傳普發現金一萬塊的政策。

楊智伃續指，這個貼文發布17小時至今僅獲得560讚，她的留言「北海小抄人，連政績也要抄嗎」，早就超過3209讚。由此可見，大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單。順便幫大家回憶一下，在2025年針對國民黨提的普發現金一萬塊政策，民進黨黨工職、民代、行政官員說過什麼金句。

楊智伃舉例，行政院長院長卓榮泰曾稱「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」；時任民進黨祕書長林右昌跟罷團站在一起表示，藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，企圖政策買票，以逃避罷免。呼籲選民認清普發現金是「用你的錢買你的票」，國民黨是在畫大餅騙票。

楊智伃再舉例，民進黨不分區立委沈伯洋批評藍白以人數優勢三讀通過後，「藍營癱瘓政府有 3 招」，把普發 1 萬元形容為「共產黨的招」；民進黨團指藍白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」；沈伯洋重申普發 1 萬是「共產黨的招，先窮台，再統一」；時任民進黨黨團書記長吳思瑤在記者會批評，「花你我的錢救他的罷免，政策買票是國民黨 DNA。」

楊智伃喊話，那些說普發現金是違憲亂政、舉債破百億、債留子孫、先窮台再統一、救罷免、政策買票等等的綠營民代，歡迎所有好朋友們去他們收割政策的文底下留言這些他們曾說過的話，不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？

