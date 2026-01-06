綠委撤回兩國條例提案 國民黨酸：兩次完全執政不敢碰「法理台獨」

民進黨立委林宜瑾。 圖：擷取自林宜瑾臉書

[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾與 20 名民進黨立委連署修正《兩岸人民關係條例》，擬更名為《台灣與中華人民共和國關係條例》，並刪除原條文中「國家統一前」與「地區」字眼。但昨（5）日上午透過助理塗銷送案紀錄後，遭國民黨立委諷刺「龜縮」撤案。雖林宜瑾否認稱，沒有成案，何來撤案。國民黨今（6）日仍持續諷刺，民進黨完全執政過兩次，從來不敢碰「法理台獨」跟修憲層次的議題。

對於國民黨團認為，依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。林宜瑾則指控國民黨造謠。林宜瑾昨稱，仍有同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，並稱立法院議事處對她的提案做出許多修正建議。

國民黨則表示，多位民進黨立委連署的「法理台獨提案」，提出後才過了一個週末，民進黨發現在野黨只想等著看笑話，沒有隨之起舞之後，週一一早匆匆忙忙、遮遮掩掩的把案子撤回了

國民黨嘲諷，民進黨喊「台獨」幾十年了，國會多數、完全執政過兩次，從來不敢碰「法理台獨」跟修憲層次的議題，「台獨」跟「抗中保台」只是騙票工具，全國人民早就見怪不怪，但是像這次的搞笑戲碼，倒還真是第一次見，民進黨團正事不做，成天只想搞事的本領又精進了。

