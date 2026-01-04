綠委擬修兩岸條例改「兩國」 鄭麗文轟：台獨成政治生涯危機救命湯

民進黨立委林宜瑾推動修正《兩岸人民關係條例》，主張將現行法條中的「台灣地區與大陸地區」改為「台灣與中華人民共和國」，並刪除「國家統一前」及「地區」等用語，提案已獲得超過20位民進黨立委連署，將正式提案。國民黨主席鄭麗文批評，「台獨」已淪為台灣政客的「政治遮羞布」，並稱民進黨政治人物每逢個人政治生涯出現重大危機時，就會「搬出台獨這帖救命湯」。

鄭麗文點名林宜瑾，指稱對方「已向檢調認罪、承認詐領助理費」，以此質疑此時提出相關修法的動機。鄭麗文也把矛頭指向總統賴清德，表示賴清德「剛向國際社會昭告不會宣布台獨，但他自己的嫡系子弟兵卻在立法院提出『藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨』的法案」，並質疑賴清德將如何回應。

廣告 廣告

鄭麗文說，她曾要求賴清德若「不會宣布台獨」是認真的，就應「下架台獨黨綱」，但賴清德並未正面回應；如今又出現相關提案，她想知道賴清德態度為何。她也舉例，過去民進黨立委蔡易餘也曾提出相關修法，最後連程序委員會都未送案，而是自行撤案；她質疑，這次提案究竟是林宜瑾試圖挽回政治處境，還是高層「私下授意」。

台北／桑輔成、張元杰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

和韓國瑜升旗自拍被誇「像白雪公主」 鄭麗文喊：我會樂一整年

元旦升旗和「賴清德、卓榮泰零互動」 鄭麗文沒注意：順其自然就好

尷尬！林沛祥發文搭國旗圖 網友抓包星芒「多一道」