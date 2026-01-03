綠委擬修兩岸條例改「兩國」 陸委會：須具社會共識

中共對台發動軍演，升高兩岸對峙僵局，造成國人反感。林宜瑾提案，要修正《兩岸人民關係條例》，更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，也主張刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，獲得超過20位綠委連署，引發關注。

民進黨立委張雅琳表示，「這次林委員的提案，就表達了台灣人民的心聲，台灣人民對於中國這樣子的武力打壓，恐嚇威脅是無法接受，心生不滿的。」

林宜瑾也在臉書表示，這次提案修法是重要的對外國際表態，透過修法正名兩岸分屬兩國，讓民主盟友知道，親中賣台並非我國主流民意。這也是繼2020年，綠委蔡易餘曾提案刪除「國家統一」用詞，最終撤案後，有立委再次提案。

廣告 廣告

國民黨指控民進黨是玩火自焚，藍委也批，直接廢止《兩岸人民關係條例》、廢除陸委會。

國民黨立委王鴻薇說：「民進黨的委員想要當家鬧事，那就不要想讓立法院的在野黨當你們的煞車皮，同一派系的賴清德總統，針對林宜瑾委員的提案修法來做表態。」

總統賴清德3日到北投參拜，被問到此事並沒有回應。陸委會則表示，尊重國會自主，《兩岸條例》奠基於《憲法》增修條文，具高度政治敏感性，相關修正要有社會共識。

台大政治系副教授陳世民指出，「有可能涉及到一個，必須要進行修憲的一個問題，所以這個本身到底是否是綠委自己本身的一個想法，或者說這是民進黨黨中央，或賴清德總統本身所要去推動的一個政策方向，那這可能還有待觀察。」

學者認為，《兩岸人民關係條例》牽動國家未來走向，綠委修法方向涉及兩國論，可能被中共操作，導致台海情勢更加動盪，應審慎評估。