綠委擬修兩岸條例「新兩國論法治化」 蕭旭岑：美國會出手擋下
民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將法規名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條文中「國家統一」相關文字。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，此動作旨在落實「新兩國論法治化」，若被中國視為「法理台獨」，恐引發衝突；但他認為，美國會出手將此事擋下。
國民黨副主席蕭旭岑今（5日）接受專訪時指出，民進黨立委林宜瑾的提案證明他之前所說「一國兩區」是對的，因為她將修掉台灣、中國地區，「證明他們之前打我的都有問題」。而針對此事，蕭旭岑有2個判斷，首先，有可能只是政治動作，要累積「相罵本」，認為藍白會擋案；第2個可能性為真的執行「新兩國論」，因為修憲太困難，修法還是有可能，可以說將台灣、中國地區修掉，沒有違憲。
蕭旭岑指出，此事還有關卡待觀察，第一，民進黨團總召柯建銘的態度，是否真的讓此案由黨團推動；第二，行政部門的態度，是否會提相對應的修法，目前為止狀況混沌未明。不過，陸委會「凝聚更多共識」的聲明，等於在打槍，因為不會有共識，不過此事還在發展當中，到最後有多少綠委簽署、綠黨團如何處理，都需要觀察。
後續會如何發展，蕭旭岑認為，對兩岸關係來說，必定會帶來衝擊，最後則被視為「法理台獨」，使中國符合《反分裂法》、動武的條件，自己會獨自判斷總統賴清德是否希望此事發生。構成「法理台獨」的要件之後，兩岸會有衝突，因此可以宣布戒嚴、停止2028年選舉等，不過，「最後美國會出手將此事擋下」。
