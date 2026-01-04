綠委擬修兩岸條例 蘇巧慧：看完提案會再討論

（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天針對同黨立委提案修正兩岸條例表示，看完提案會再討論，但強調台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，會在此基礎上「捍衛我們自己的國家、捍衛我們的台灣。」

參選新北市長的立委蘇巧慧今天持續跑基層拜票，上午到蘆洲保和宮及湧蓮寺參香，並與綠營新北市議員一起在周邊市場向攤商及採買民眾拜票，場面熱烈。

蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，把握好天氣的週末，趕快握遍每一雙手。其實就像她昨天說的，只要用心服務、做出成績，沒有什麼深藍深綠的選區。

對於藍白陣營可能在3月推出市長參選人選一事，她表示，每個人做事都有自己的節奏和態度，她做事就是全力以赴，尤其是在爭取新北市長、要服務全新北市400萬市民這麼重要的事情，絕對是用盡全力，這就是她的選舉策略。

媒體詢及對民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸關係條例的意見，她表示，還沒有看過提案，看完後會再討論。但她仍強調，台灣是一個主權獨立的國家，「我們的名字叫做中華民國，這是一個事實，我們也會在這樣的事實基礎上捍衛我們自己的國家、捍衛我們的台灣。」

林宜瑾3日上午表示，在2日上午完成修法連署，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。

林宜瑾指出，將提案把台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也將刪除條例內容「國家統一前」用字，以及透過「地區」相稱兩國領土，使法條更進一步地符合基本事實。（編輯：蕭博文）1150104