綠委擬修反滲透法增最低1年刑期 「擬參選人」納規範對象

針對近來中共對台滲透問題，民進黨多名立委均提出《反滲透法》修正草案，主張增訂最低刑期1年，並將擬參選人納入規範、增設國安專業法庭等。相關修正條文於12日在立法院內政委員會審查。

提案立委王定宇認為，若未設最低刑度，恐使法官以易科罰金或緩刑結案，變相降低敵對勢力滲透成本；另名綠委沈伯洋主張，應加重中間協力者責任，以防堵中國散布錯假訊息；黃捷則表示，候選人一旦設立競選專戶，即應納入《反滲透法》規範，防止中共介選。

對於將「擬參選人」納入《反滲透法》規範，陸委會與中選會均表態支持，不過司法院及法務部提醒，由於《選罷法》對「擬參選人」缺乏明確定義，修法時應明確界定範圍，以符「罪刑法定原則」與「刑罰明確性」；另外，若全面提高最低刑度，也可能導致情節較輕案件刑度過重，不符罪刑相當性原則。

陸委會副主委梁文傑則指出，現行《反滲透法》存在要件特定、罪行不足等2大問題，面對中共日益嚴峻的灰色地帶侵擾與政治干預，修法有急迫性與必要性。

梁文傑說明，《反滲透法》原本僅規範違法捐贈政治獻金、競選、遊說、妨礙集會及選舉等5種情況，若是未登記參選者接受資助則不構成犯罪；另外，常見滲透手法如製造謠言、打人或潑漆等社會秩序問題，亦尚未列入罪行列舉中。

不過，國民黨立委張智倫質疑，《反滲透法》執行成效低，2024年選舉期間偵查477名民眾，但最終近8成不起訴，不僅耗費檢調資源，也可能造成寒蟬效應，對民眾心理與名譽造成損害。法務部參事謝志明回應，由於法條中有2條涉及選舉行為，強調均依客觀構成要件偵辦，法源來自司法蒐報或民眾檢舉。

據法務部統計，《反滲透法》自2020年施行至今6年，檢察機關累積起訴127人，確定有罪者僅5人，平均刑期為3至6個月。據現行《反滲透法》規定，為維護國家主權地位與民主憲政，任何人不得接受境外勢力指示、委託或資助，捐贈政治獻金或經費從事公投活動，否則最高可處5年有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。