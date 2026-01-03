綠委擬提修《兩岸條例》 陸委會：須獲得社會多數共識

陸委會今（3日）指出，兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。（資料畫面）

民進黨立委林宜瑾將提案修正《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，目前已獲逾20名黨內立委連署支持，將正式提案。對此，陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見；另也強調，由於《兩岸關係條例》具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

林宜瑾今（3日）表示，將提案修正《兩岸關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土等字眼，讓法條進一步符合基本事實，釐清我國與中華人民共和國對等關係。據悉，該案已獲得超過20位同黨立委連署，將正式提案。

對此，陸委會回應，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。如果進入法案審議程序，行政部門將依程序說明立場。

陸委會指出，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

最後，陸委會強調，為因應當前兩岸關係及中共對我統戰滲透，政府優先提出兩岸條例部分條文修正草案，我們樂見相關法案已經付委。期盼委員會能儘速安排審議，補強現行法制缺漏，進一步強化國家安全保障。





