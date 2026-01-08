綠委支持營養午餐全面免費 指投資高雄從孩子健康開始

立委邱議瑩與林岱樺齊聲表示，支持陳其邁市長，推動高雄市國中小營養午餐全面免費。（取自邱議瑩臉書）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱議瑩與林岱樺八日齊聲表示，支持陳其邁市長，推動高雄市國中小營養午餐全面免費。

邱議瑩指出，在政策討論階段，她就主動向陳市長提出建議，也成功促成市府相關規劃。營養午餐是孩子在校期間最重要的一餐，她主張每個孩子都該享有同等、優質的營養照顧。

邱議瑩認為，吃的飽，也要吃的好，除了免費，更要為孩子嚴格把關食安與營養均衡。持續提升高雄市的教育品質，讓高雄的孩子健康長大，這是她對市民的承諾。

林岱樺表示，支持高雄公立國中小營養午餐免費！營養午餐全面免費，嘉惠十八萬名學生，減輕家長負擔，讓孩子吃得更營養、更安心。

林岱樺提到，孩子在校園吃得好不好，關係營養與教育，她政策一路推，也準備好要再加碼。天天有牛乳，補鈣顧健康；幼兒體適能，課程有補助；班班有外師，城鄉無差距。從吃得好、動得夠，到學得均衡。高雄的每一個孩子，都能擁有一樣的起跑線。

林岱樺強調，教育不因家庭條件不同而打折，把每一餐顧好、把每一天顧好，就是把高雄的下一代顧好。她持續用行動將對孩子的承諾，一步一步落實。