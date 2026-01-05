綠委林宜瑾撤案《兩岸條例》修正 楊智伃：一巴掌「send tree pay」 賴清德臉腫得不輕

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，刪除「國家統一前」等字眼，但今（5）日下午傳出，林宜瑾撤案了！準備參選台北市議員的前國民黨發言人楊智伃諷刺，這次撤案就像一巴掌「send tree pay」下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，並已經獲得超過20位綠委連署。林宜瑾3日強調，台灣、中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。

國民黨立委羅智強今（5）日下午在臉書貼文表示，賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了！

準備參選台北市議員的前國民黨發言人楊智伃今在臉書表示，怎麼回事？是林宜瑾怕了？龜縮了？又或者，是賴清德看見馬杜羅，感到壓力了？

楊智伃指出，賴清德子弟兵的林宜瑾提出《兩國條例》，從頭到尾不過就是照抄賴清德一貫的政治語言，包裝成一部激進台獨法案。目的是什麼？就是要再一次操作「抗中保台」，刻意製造兩岸風險，逼在野黨反對，然後順手扣上紅帽子，換取26年選舉紅利。

「可惜這一次，藍營根本懶得當你們的煞車皮」，楊智伃直言，原本高舉價值大旗、，現在怎麼突然之間就撤案了？請問是在怕什麼？府院高層突然警覺，繼續這樣玩下去，賴清德會不會成為下一個馬杜羅？

楊智伃諷刺，這次撤案就像一巴掌「send tree pay」下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。

