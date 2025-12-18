綠委檢舉周萬來 她揭高虹安案定錨作用：壞了民進黨大局

去年517立院衝突，綠委郭國文(右)強搶周萬來(左)手中提案書。綠營後續針對性脫序爭議不斷。（資料照、姚志平攝）

新竹市長高虹安被控貪污助理費案二審改判無罪，高院採信立法院函覆資料，認助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。綠委陳培瑜、范雲等指控立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政包庇，到監察院檢舉。藍委王育敏直言，綠營這麼崩潰，就是因為壞了他們的大局。

王育敏今(18日)在《大新聞大爆卦》節目表示，今天是法院行文來，要祕書長回覆，周萬來就是依法回覆，這樣依法行政，民進黨立委也要去監察院告發？「你是以為監察院是你家開的，所以就可以無上限地告發嗎？什麼案子都告？我真的覺得周萬來祕書長太辛苦了！」

王育敏提到，為什麼韓國瑜院長用周萬來，大家覺得很好？周萬來是中華民國立法院的活字典，出過書，還擔任過考試院考試委員，資歷是很豐富的。可是民進黨三番兩次找碴，對祕書長開刀，記不記得去年國會衝突的時候，綠委郭國文還去衝撞、搶周萬來手上的文件，讓人看了非常不忍，對這樣一位高度專業的祕書長，什麼事情矛頭都對著他？上次國民黨立委陳玉珍要排助理費的案子，綠委莊瑞雄就故意去排一個案子，然後要祕書長一定要來報告，但那天上午剛好有朝野協商，民進黨立委就批祕書長怎麼可以不來？

「就是一直在找祕書長的碴，我說你們這些立委，真的好意思嗎？」王育敏直言，周萬來是用他的專業服務大家，應該要感謝、要感恩才對，怎麼是一天到晚找他麻煩？真的是覺得民進黨這些立委，這種一般正常的倫理，已經什麼都做不到了！

王育敏強調，綠營現在這麼崩潰，就是因為壞了他們的大局！而且真的覺得一審判得太重，那是要多大的罪，才能判到七年以上？高院的法官還是非常公正明理地審理，最後貪污這邊是不成立的。這個案件的確會產生定錨的作用，把立法院的助理費，透過立法院的回覆，還有高院法官的審理、判決，已經有了一個方向。但這是運氣好遇到一個好法官，如果不同法官會有不同判決，這樣公平嗎？

