綠委欲修《兩岸條例》惹議！挨轟搞務虛台獨

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾近期提出《兩岸人民關係條例》修正草案，欲將兩岸關係改為「台灣與中國關係」，並刪除條文中「國家統一」的字眼。對此，前行政院政委張景森昨（5）日痛批，民進黨的「務虛台獨」把精力都放在搞搞國家符號，導致癢的地方不抓，不太癢的地方要抓到流血，實際上是分化綠營選票，並讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價；而「務實台獨」應是努力於維護主權的辛苦工作。

張景森表示，賴清德總統曾說自己是「務實的台獨工作者」，他認為這個名號值得欣賞的地方不在「台獨」，而在「務實」。而務實的台獨工作就是：努力去做一些能夠讓台灣實質上更安全、主權能更能得到維護的工作。賴清德上任以後做了很多苦工，尤其在國防安全上面，這就是務實的台獨。

張景森進一步表示，跟「務實的台獨」對應的可以稱為「務虛的台獨」，就是靠口水和嘴皮子的台獨。簡單鑑別，就是看他流的是汗水，還是口水？典型的「務虛台獨」把精力都集中在一些關於國家的符號，因為只是搞搞符號，現實上無關痛癢，所以就必須把它搞到有點痛癢。所以基本動作就是「癢的地方不抓，不太癢的地方抓到流血」。有點癢但不太癢，為什麼必須要抓到流血？因為見血令人興奮，比較容易讓人家看到他在努力。

張景森提到，綠委修正《兩岸人民關係條例》，將之包裝為「價值表態」或「法理釐清」，這就是典型的務虛台獨、嘴砲政治。他更稱，這項提案不會改變兩岸軍事態勢、增加國防能力、帶來任何國際承認，或讓台灣在外交或安全上多一分保障，是高度象徵性、低度實用性的修法。

張景森指出，象徵有時候很重要，但通常不太重要。在高度緊張、風險外溢的現實情境下，揮舞旗幟只是主動引爆可預期的內部對立和兩岸的張力。涉及台灣安全，真正「癢」的地方還很很多。把政治能量被投入在「可能有點癢，但不是太癢」的地方，且非要抓到流血不可，台灣還不夠亂、不夠煩嗎？

張景森強調，此操作並非首次出現在民進黨，長期以來都有政治人物靠這2招闖蕩江湖，利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具，透過提高對立張力鞏固自身政治利基，這種策略在個人選舉上或許有效，實際上是瓜分綠營選票，並讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價。

張景森也認為，立委應該天天去關心行政院和國防部的國防戰略和後備動員是否落實？有沒有美國人批評的「軍方的官僚主義」？社會韌性是否足夠？能源、產業與民生結構是否能承受衝擊？這些問題艱難、複雜、不討好，沒有掌聲，也沒有鎂光燈，卻攸關台灣實際能不能生存。但這不是立委應該做的事情嗎？這不是選民之所以選擇民進黨，要民進黨去幹的事嗎？努力於維護主權的點點滴滴辛苦工作，才是務實的台獨。

