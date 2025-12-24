綠委民團憂115年總預算未審 將衝擊生育補助政策

（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨立委林月琴等人與社福團體今天表示，115年度總預算案未完成審查，新興資本支出及新增計畫將無法執行，其中12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝，新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。

民進黨立委林月琴、吳思瑤、陳培瑜與彭婉如基金會公共家園部主任王伶文、托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶、台灣公共托育協會理事長呂佳旻等人今天在立法院召開記者會，針對115年度總預算案未完成審查，會導致哪些民生福利事項受影響，提出相關說明。

林月琴說，根據預算法規定，總預算若未完成審查，新興資本支出及新增計畫將無法執行，而這些新增計畫與資本支出是政府因應國家挑戰的必要應變。盤點行政院相關計畫可見，首當其衝的就是12萬新生兒家庭的生育補助，也會讓全國公共托育改善措施沒著落，就連新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。

吳思瑤表示，在野拒審總預算案，衝擊中央政府施政，包含明年的生育給付新政，將調高各類生育給付到新台幣10萬元等，呼籲在野黨應盡速讓總預算案付委審查。

陳培瑜認為，在野黨以為成功阻擋中央施政，但實際上受傷最嚴重的其實是縣市政府，以新增計畫為例，無法動用的1017億元預算中，當中有637億元是地方受益，比率超過6成。

王伶文指出，公共化照顧服務不是單純福利支出，而是對下一代、對社會穩定的長期投資，期待能通過明年度總預算案，持續擴充量能，才能讓社會在穩定的照顧體系共同前進。

王兆慶說，希望國會多數政黨高抬貴手，早日讓0到2歲公托中心相關預算順利通過。

呂佳旻指出，呼籲立法院讓總預算案付委實質審查，切莫因程序攻防消耗民生需求。（編輯：蘇志宗）1141224